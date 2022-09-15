Тюменцам не хватает мест в фильтрах. Больные люди вынуждены стоять в очереди на улице

«Вопрос к системе здравоохранения — данная система действительно настроена на сохранение и укрепление здоровья своих соотечественников? Или в её программе заложен механизм подорвать его и сделать нас всех калеками? Почему в каждой поликлинике такой беспредел? Люди вынуждены ожидать своей очереди на улице, потому что невозможно разметить всех желающих получить медицинскую помощь в таком крохотном помещении. И это не минутное ожидание, даже не часовое, это несколько часов нужно находиться на улице», возмутились тюменцы.