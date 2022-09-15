Тюменские власти извинились перед тобольской блокадницей, которой подарили 300 рублей

«Руководство департамента с большим уважением относится к событиям ВОВ и чтит подвиг людей, одержавших великую победу. Департамент приносит искренние извинения Лилии Петровне и ее родственникам», сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.
Также в депздраве заверили, что руководство Тобольской областной больницы № 3 уже выяснили все причины произошедшего инцидента. На данный момент прорабатываются необходимые меры для недопущения подобных ситуаций впредь.
Напомним, накануне «Наш Город» писал, что пенсионерку из Тобольска, жительницу блокадного Ленинграда бывшие коллеги из областной больницы № 3 поздравили весьма странным способом. Во-первых, подарок пожилой женщине в виде 300 рублей вручили спустя полгода. Во-вторых, из данной суммы еще и вычли налог за подарок на 9 мая.
Данный факт вызвал бурю возмущения не только у тоболяков, но и тюменцев. Жители региона отметили, что иначе как позором данный факт назвать нельзя.