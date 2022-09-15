Тюменские власти извинились перед тобольской блокадницей, которой подарили 300 рублей

Напомним, накануне «Наш Город» писал, что пенсионерку из Тобольска, жительницу блокадного Ленинграда бывшие коллеги из областной больницы № 3 поздравили весьма странным способом. Во-первых, подарок пожилой женщине в виде 300 рублей вручили спустя полгода. Во-вторых, из данной суммы еще и вычли налог за подарок на 9 мая.