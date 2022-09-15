nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменские власти извинились перед тобольской блокадницей, которой подарили 300 рублей

15 сентября 08:10
Фото: 1Mi
История с казусом, произошедшим во время поздравления тобольской блокадницы, успешно разрешилась. Свои извинения 85-летней пенсионерке принес департамент здравоохранения Тюменской области. В ведомстве отметили, что считают данную ситуацию неприемлемой.

«Руководство департамента с большим уважением относится к событиям ВОВ и чтит подвиг людей, одержавших великую победу. Департамент приносит искренние извинения Лилии Петровне и ее родственникам», сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.

Также в депздраве заверили, что руководство Тобольской областной больницы № 3 уже выяснили все причины произошедшего инцидента. На данный момент прорабатываются необходимые меры для недопущения подобных ситуаций впредь.

Напомним, накануне «Наш Город» писал, что пенсионерку из Тобольска, жительницу блокадного Ленинграда бывшие коллеги из областной больницы № 3 поздравили весьма странным способом. Во-первых, подарок пожилой женщине в виде 300 рублей вручили спустя полгода. Во-вторых, из данной суммы еще и вычли налог за подарок на 9 мая.

Данный факт вызвал бурю возмущения не только у тоболяков, но и тюменцев. Жители региона отметили, что иначе как позором данный факт назвать нельзя.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25