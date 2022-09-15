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Тюменец заплатит 30 тысяч рублей за оскорбление президента России Владимира Путина

15 сентября 07:30
Фото: 1Mi
30 тысяч рублей штрафа придется заплатить жителю Тюмени за оскорбление президента России Владимира Путина. 53-летний мужчина 1 августа разместил в одной из социальных сетей фотографии президента России и оскорбительные комментарии.

Тюменца обвинили в распространение информации, демонстрирующей неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, что является нарушением административного законодательства. Горожанину назначили наказание в виде штрафа в размере тридцать тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации на 45 тысяч рублей оштрафовали 27-летнюю жительницу областной столицы. 28 августа девушка вышла на площадь у здания правительства Тюменской области с плакатом, изображение на котором сочли неприемлемым.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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