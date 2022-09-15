СберУниверситет в 2022 году отметил свое 10-летие

СберУниверситет занимается развитием образовательных программ. Каждый год на 30-40% обновляется их портфель. Сотрудники более 2 тысяч партнерских компаний уже обучились или проходят обучение. Для управленцев и бизнесменов открыто более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту. В течение последних трех лет количество обучающихся по данным направлениям увеличилось втрое. На программах СберУниверситета выступают 340 педагогов и экспертов. Командой выпущено свыше 22 книг и аналитических изданий, получено более 20 российских и международных наград.