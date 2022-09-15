СберУниверситет в 2022 году отметил свое 10-летие

Деловую программу открыл президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф. Он рассказал о лидерстве в сегодняшнем мире, мотивации и развитии команды, а также о результатах деятельности СберУниверситета за первое десятилетие его работы, пишет newsnn.ru.
За прошедший период образовательной платформой СберУниверситета воспользовалось более 1 миллиона человек. Ежегодно свыше 33 тысяч работников Сбера обучаются на программах очно и свыше 100 тысяч – в онлайн-формате. Для сотрудников доступно более 500 образовательных решений университета, нацеленных на развитие цифровых, мягких и когнитивных навыков.
СберУниверситет занимается развитием образовательных программ. Каждый год на 30-40% обновляется их портфель. Сотрудники более 2 тысяч партнерских компаний уже обучились или проходят обучение. Для управленцев и бизнесменов открыто более 40 программ и курсов по лидерству, цифровой трансформации и менеджменту. В течение последних трех лет количество обучающихся по данным направлениям увеличилось втрое. На программах СберУниверситета выступают 340 педагогов и экспертов. Командой выпущено свыше 22 книг и аналитических изданий, получено более 20 российских и международных наград.
“Наш университет появился как насущная потребность, как важный инструмент преобразования компании. Мы создали уникальные программы по масштабам и по объемам. До этого никто и никогда такие программы не делал. И мы всегда получаем высокую оценку программ университета не только от наших сотрудников, но и от партнеров”, – рассказал Герман Греф.