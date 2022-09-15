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Сбер будет использовать для сайтов отечественные сертификаты удостоверяющих центров

15 сентября 14:05
Себр стал первой российской компанией, которая приняла решение установить на все свои цифровые ресурсы сертификаты безопасности отечественных разработчиков.

Такие действия направлены на обеспечение автономности банка от иностранных разработок, а также гарантии безопасного доступа пользователей к ресурсам компании, пишет издание NewsNN.ru.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что Сбер постоянно работает над замещением иностранных вендоров и сервисов отечественными цифровыми продуктами. На ближайший период запланирован перевод них основного сайта sberbank.ru, а потом – и всех остальных цифровых сервисов Сбера.

«Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений», - подытожил Греф.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев подчеркнул, что ведомство одобряет решение ведущей технологической компании страны о переходе на отечественные сертификаты безопасности. Глава Минцифры считает это хорошим примером для всего рынка РФ.

Шадаев также напомнил о возможности бесплатного получения сертификата безопасности через новый сервис портала госуслуг, который работает с марта этого года.

Отметим, что налаживание выпуска отечественных сертификатов безопасности находится в приоритете при обеспечении развития экономики РФ в условиях действующих санкций.

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