Сбер будет использовать для сайтов отечественные сертификаты удостоверяющих центров

Такие действия направлены на обеспечение автономности банка от иностранных разработок, а также гарантии безопасного доступа пользователей к ресурсам компании, пишет издание NewsNN.ru.
Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что Сбер постоянно работает над замещением иностранных вендоров и сервисов отечественными цифровыми продуктами. На ближайший период запланирован перевод них основного сайта sberbank.ru, а потом – и всех остальных цифровых сервисов Сбера.
«Это гарантирует бесперебойный и безопасный доступ наших клиентов к сервисам банка, обеспечивая их независимость от иностранных решений», - подытожил Греф.
Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев подчеркнул, что ведомство одобряет решение ведущей технологической компании страны о переходе на отечественные сертификаты безопасности. Глава Минцифры считает это хорошим примером для всего рынка РФ.
Шадаев также напомнил о возможности бесплатного получения сертификата безопасности через новый сервис портала госуслуг, который работает с марта этого года.
Отметим, что налаживание выпуска отечественных сертификатов безопасности находится в приоритете при обеспечении развития экономики РФ в условиях действующих санкций.