Сбер будет использовать для сайтов отечественные сертификаты удостоверяющих центров

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф подчеркнул, что Сбер постоянно работает над замещением иностранных вендоров и сервисов отечественными цифровыми продуктами. На ближайший период запланирован перевод них основного сайта sberbank.ru, а потом – и всех остальных цифровых сервисов Сбера.