Сбер анонсировал старт приема заявок по программе «Сельская ипотека»

При строительстве жилого дома ставка составит три процента, а с сервисом электронной регистрации от «Домклик» для готового жилья — 2,7, пишет newsnn.ru. Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев проинформировал о том, что сумма первоначального взноса достигает от 15 процентов от всей стоимости объекта жилой недвижимости, а по двум документам — от 50. Пять миллионов — максимально возможная сумма для кредита по «Сельской ипотеке».