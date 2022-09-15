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Сбер анонсировал старт приема заявок по программе «Сельская ипотека»

15 сентября 11:20
Сбер предоставил россиянам возможность приобретать жилые дома или самостоятельно строить их в сельских местностях. Сегодня, 15 сентября, в банке начали принимать заявки от желающих принять участие в новой программе «Сельская ипотека».

При строительстве жилого дома ставка составит три процента, а с сервисом электронной регистрации от «Домклик» для готового жилья — 2,7, пишет newsnn.ru. Первый зампред правления Сбера Кирилл Царев проинформировал о том, что сумма первоначального взноса достигает от 15 процентов от всей стоимости объекта жилой недвижимости, а по двум документам — от 50. Пять миллионов — максимально возможная сумма для кредита по «Сельской ипотеке».

«Мы рады возобновить прием заявок на государственную программу сельской ипотеки, — подчеркнул Царев. — Этот важный проект помогает кардинально улучшить жилищные условия россиян, которые живут на сельских территориях».

На сайте Домклик вниманию клиентов предлагается актуальный перечень сел и агломераций, где можно приобретать дома. Оформить кредит можно в режиме онлайн. «Сельская ипотека» предполагает покупку участков с домами и жилье в блокированных застройках у юридических лиц (по истечении трех лет с даты завершения строительства) либо у физлица (если прошло не более пяти лет).

Строить жилой дом самостоятельно по договору подряда с индивидуальным предпринимателем либо с юрлицом можно как на своем участке, так и на приобретаемом. Срок строительства не должен превышать два года.

Кредитный договор будет заключен после того, как объект согласует Минсельхоз РФ. Действующее в нашей стране законодательство отводит на процедуру период не более 10 дней.

Объект обязательно должен быть обеспечен водо- и электроснабжением и относиться к пригодным для комфортного проживания. В течение 180 дней с момента получения жилья в собственность владелец должен оформить постоянную регистрацию в нем.

По словам Царева, кредитование в рамках программы «Сельской ипотеки» единоразовое.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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