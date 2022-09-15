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С приходом осени тюменцы стали чаще пропадать в лесу

15 сентября 01:30
Фото: ЛизаАлерт
В Тюменской области люди стали чаще пропадать в лесу. По данным ПО «ЛизаАлерт», 13 сентября исчез 49-летний Пахатин Владимир Александрович (он из Ишима). Мужчина оделся в походную одежду и ушел в лес (вечером 14 сентября его удалось найти живым).

Вчера стало известно, что поисковики нашли тело 72-летней Надежды Потаповой. Она ушла в лес 4 сентября. Десятого сентября (через 2 дня поисков) удалось найти пенсионерку Валентину Ткач. Бабушка всё это время провела в лесу. В какой-то момент она смогла найти дорогу и пошла домой, женщину подвёз один из местных водителей.

В конце августа стало известно, что нашли тело 46-летнего Сергея Булыгина. Поступали сообщения, что он 8 августа звонил маме из леса (он заблудился).

Сегодня представители ПО «ЛизаАлерт» опубликовали в своей группе ВК памятку о том, что следует взять с собой в поход. Волонтеры подчёркивают, что заблудиться можно даже в знакомом месте.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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