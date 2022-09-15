С приходом осени тюменцы стали чаще пропадать в лесу

Вчера стало известно, что поисковики нашли тело 72-летней Надежды Потаповой. Она ушла в лес 4 сентября. Десятого сентября (через 2 дня поисков) удалось найти пенсионерку Валентину Ткач. Бабушка всё это время провела в лесу. В какой-то момент она смогла найти дорогу и пошла домой, женщину подвёз один из местных водителей.
В конце августа стало известно, что нашли тело 46-летнего Сергея Булыгина. Поступали сообщения, что он 8 августа звонил маме из леса (он заблудился).
Сегодня представители ПО «ЛизаАлерт» опубликовали в своей группе ВК памятку о том, что следует взять с собой в поход. Волонтеры подчёркивают, что заблудиться можно даже в знакомом месте.