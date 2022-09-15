Пьяный тоболяк свалился со здания православной семинарии

В тюменской трудовой инспекции «Нашему городу» рассказали, что 29 августа сотрудник ООО «Тобольский Кремль» получил задание — изготовить щиты для устройства настила на инвентарные металлические леса.
Но приступать к работе мужчина не планировал. В скором времени прораб заметил его на лавочке в состоянии алкогольного опьянения.
Работник получил нагоняй, был составлен акт и издан приказ о его отстранении от работы на период с 14 до 17 часов — пока не протрезвеет.
Но в мужчине вдруг проснулось желание работать и он полез на строительные леса. В скором времени мужчина с них упал, на место вызвали бригаду скорой помощи.
«В ходе расследования установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Не разработано положение о системе управления охраной труда. Работодателем не организовано обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда»,сообщили в трудовой инспекции.
Также упавший мужчина был допущен к работе до того, как прошел обучение, а руководство должным образом не следило за проведением работ и соблюдением трудовой дисциплины.
Сейчас сотрудники Государственной инспекцией труда решают вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности за это происшествие.
Ранее «Наш город» рассказывал о трагедии, случившейся 9-го сентября на строительной площадке по улице Александра Пушкина. Местный строитель упал с высоты 16-го этажа и погиб. Известно, что он был абсолютно трезвым мы разобрались в обстоятельствах произошедшего.