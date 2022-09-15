nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пьяный тоболяк свалился со здания православной семинарии

15 сентября 12:05
Фото: 1Mi
Ничто, даже начальство, не помешало подвыпившему тобольскому рабочему забраться на строительные леса хозяйственного корпуса православной духовной семинарии, с которой он позже упал и получил множественные травмы. Из-за такого упорства сотрудника, работодателя могут привлечь к административной ответственности.

В тюменской трудовой инспекции «Нашему городу» рассказали, что 29 августа сотрудник ООО «Тобольский Кремль» получил задание — изготовить щиты для устройства настила на инвентарные металлические леса.

Но приступать к работе мужчина не планировал. В скором времени прораб заметил его на лавочке в состоянии алкогольного опьянения.

Работник получил нагоняй, был составлен акт и издан приказ о его отстранении от работы на период с 14 до 17 часов — пока не протрезвеет.

Но в мужчине вдруг проснулось желание работать и он полез на строительные леса. В скором времени мужчина с них упал, на место вызвали бригаду скорой помощи.

«В ходе расследования установлена причина несчастного случая — неудовлетворительная организация производства работ. Не разработано положение о системе управления охраной труда. Работодателем не организовано обучение по охране труда и проверка знаний требований охраны труда»,сообщили в трудовой инспекции.

Также упавший мужчина был допущен к работе до того, как прошел обучение, а руководство должным образом не следило за проведением работ и соблюдением трудовой дисциплины.

Сейчас сотрудники Государственной инспекцией труда решают вопрос о привлечении руководителя к административной ответственности за это происшествие.

Ранее «Наш город» рассказывал о трагедии, случившейся 9-го сентября на строительной площадке по улице Александра Пушкина. Местный строитель упал с высоты 16-го этажа и погиб. Известно, что он был абсолютно трезвым мы разобрались в обстоятельствах произошедшего.

Материалы по теме
История об упавшей в могилу тоболячке оказалась фейкомТобольские медики спасли тюменца, упавшего с 10-метрового кедра
#Новости#Тобольский кремль#Большая стройка#Падение с высоты#Тобольск#Стройка на ладони#Алена Патрушева#Происшествия
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25