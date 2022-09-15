В текущем году государственный лидер Российской Федерации Владимир Путин поддержал проект закона, согласно которому предполагается формирование единого подхода к организации групп продленного дня (ГПД) в российских школах. Отныне ГПД будут «встроены» в структуру воспитательных и образовательных процессов, также на их базе будет предоставляться более широкий спектр услуг.
Предполагается, что педагоги, ответственные за продленный день (продленки), будут присматривать за учениками, заниматься их обучением, организовывать и обеспечивать досуг. Дети, посещающие ГПД, смогут ходить в музеи, гулять, заниматься в различных кружках. Программа продленного дня будет разрабатываться индивидуально на базе учебного заведения. Кроме того, школы будут принимать решение и об организации ГПД, определять режим их работы и перечень услуг.
В школах Тюмени в 2022/2023 учебном году работа групп продленного дня будет организовываться согласно решениям и положениям образовательных учреждений. С этого ГПД начали свою работу в наиболее крупных тюменских школах, некоторые из них рассчитаны на посещение детей нескольких возрастов. На это могут ориентироваться родители школьников.
Основной ориентир — формирование ГПД для школьников одинакового возраста. Ребята, посещающие продленку, могут обучаться в одной параллели, в одном классе или же в начальной школе. Присмотр за учащимися, остающимися на продленку, осуществляют специальные педагоги-воспитатели.
В 2022/2023 году в детских учебных заведениях Тюмени планируется открыть ГПД для детей в возрасте до 14 лет. Отмечается, что строгого возрастного порога не будет. Вместе с тем родители учащихся смогут оставлять детей в школе по присмотром педагога-воспитателя до пяти-семи часов вечера.
В распоряжении школьников, посещающих продленку, будут отдаваться спортзалы, библиотеки, классы, актовые залы. Всеми этими помещениями дети смогут пользоваться по необходимости и под присмотром педагогов-воспитателей.
Распорядок ГПД и формат занятости учащихся определяется положениями детских образовательных учреждений, а также характеристиками самих ГПД. В случае если речь идет о группе с услугами дополнительного образования, школьники, оставаясь в ней, будут готовить домашние задания, заниматься учебными дисциплинами, разучивать стихи. С родителей учащихся такой формат снимает необходимость контролировать приготовление уроков дома.
В ряде учреждений предусмотрена работа ГПД с внеклассной занятостью. В частности, школьники будут заниматься творчеством, гулять, играть в активные игры.
Стоимость посещения продленки в школах Тюмени варьируется и зависит от формата учебного заведения:
Указываемая плата взимается за посещение продленки одним ребенком.
В учебных заведениях Тюмени за посещение продленки, как правило, взимается плата. На бесплатное посещение продленки могут рассчитывать:
Кроме того, продленки в образовательных учреждениях Тюмени по закону могут посещать бесплатно дети, у которых родители были работниками силовых ведомств или военными, и погибли, исполняя служебный долг. На бесплатное посещение могут рассчитывать и дети из многодетных семей.
Школьникам, относящимся к категориям льготников, муниципальные и государственные власти могут компенсировать разные цены посещения ГПД — от 50 до 100%.