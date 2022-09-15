«Придется обращаться в суд»: Роспотребнадзор рассказал, как спастись от мошенников

Напомним, сотрудники салона брали оплату, а потом не выходили на связь, не выполнив процедуру. Об этом нам рассказали сами клиенты студии.
«Наш город» связался с Управлением Роспотребнадзора по Тюменской области.
В ведомстве нам сказали, что пострадавшим нужно установить наличие доказательств потребительских отношений с юридическим лицом, а именно — договор, кассовый чек, квитанция.
Если денежные средства переводились на карту физического лица и иные доказательства оплаты юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю отсутствуют, оснований для обоснованного вывода о нарушении прав потребителя не имеется», прокомментировал начальник отдела защиты прав потребителей Управлении Роспотребнадзора по Тюменской области Артем Никоза.
Получение денежных средств физическим лицом в отсутствие законных оснований может свидетельствовать о незаконном обогащении последнего в соответствии со статьей 1102 ГК РФ (как мы писали ранее). Соответственно требовать возврата следует от соответствующего физического лица, сведения о котором можно получить в полиции.
В случае, если доказательств наличия потребительских отношений и оплаты услуг достаточно, Управление рекомендует потребителям обращаться с претензией к исполнителю о возврате денежных средств, а при ее неудовлетворении в суд.
Ранее «Наш город» писал о том, что известный салон кинул тюменок на деньги.