«Придется обращаться в суд»: Роспотребнадзор рассказал, как спастись от мошенников

Получение денежных средств физическим лицом в отсутствие законных оснований может свидетельствовать о незаконном обогащении последнего в соответствии со статьей 1102 ГК РФ (как мы писали ранее). Соответственно требовать возврата следует от соответствующего физического лица, сведения о котором можно получить в полиции.