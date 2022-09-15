Под Тюменью водитель такси врезался в иномарку. Есть пострадавшие

Два человека пострадали накануне в жесткой аварии, произошедшей на 18-м километре автодороги Тюмень — Каменка. Около семи часов вечера здесь столкнулись автомобиль LADA Granta, принадлежащий водителю службы такси Uber, и Volkswagen Golf, рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области.

По предварительным данным, водитель такси при выезде с второстепенной дороги, не пропустил едущий по главной дороге Volkswagen. В результате аварии травмы получили 50-летний водитель LADA и 39-летняя водитель иномарки. Кроме того, значительный ущерб причинен транспортным средствам — у обоих автомобилей полностью разбита передняя часть. Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель автобуса накануне снес на парковке у гипермаркета фонарный столб. ДТП произошло на улице Республики, 206. В результате аварии никто не пострадал.