Под Тюменью водитель такси врезался в иномарку. Есть пострадавшие

По предварительным данным, водитель такси при выезде с второстепенной дороги, не пропустил едущий по главной дороге Volkswagen. В результате аварии травмы получили 50-летний водитель LADA и 39-летняя водитель иномарки.
Кроме того, значительный ущерб причинен транспортным средствам — у обоих автомобилей полностью разбита передняя часть.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени водитель автобуса накануне снес на парковке у гипермаркета фонарный столб. ДТП произошло на улице Республики, 206. В результате аварии никто не пострадал.