Пермская ЦБК поделилась информацией о восстановлении лесов на арендуемых участках

В Прикамье Пермская ЦБК арендует более 401 тыс. гектаров леса. Для изготовления продукции вырубается берёза, вместо которой высаживаются сосны и ели. Под саженцы идёт такая же площадь, которая была вырублена для производственных нужд. Работы планируется завершить до первых заморозков, чтобы прижиться могло как можно больше молодых деревьев. Об этом пишет properm.ru.