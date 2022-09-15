Пермская ЦБК поделилась информацией о восстановлении лесов на арендуемых участках

В Прикамье Пермская ЦБК арендует более 401 тыс. гектаров леса. Для изготовления продукции вырубается берёза, вместо которой высаживаются сосны и ели. Под саженцы идёт такая же площадь, которая была вырублена для производственных нужд. Работы планируется завершить до первых заморозков, чтобы прижиться могло как можно больше молодых деревьев. Об этом пишет properm.ru.
Советник генерального директора ПЦБК по вопросам лесообеспечения Иван Полынский сообщил, что саженцы занимают площадь, равную тысяче футбольных полей. При этом каждый пятый из них, согласно требованию кабмина, идёт с закрытой корневой системой. За сезон предприятие высадит 226 000 таких саженцев. Полынский отметил, что ПЦБК всегда ответственно подходила и подходит к использованию леса, делает это на рациональной основе.
Специалисты говорят, что саженцы с закрытой корневой системой болеют меньше. Однако они дороже, а для работы с ними требуется подготовка грунта.
Гендиректор ООО «Рейд», подрядчика ПЦБК, Юрий Лукин описал процесс высадки молодых деревьев с закрытыми корнями. Сначала используется форвардер с двумя дисковыми боронами. С его помощью можно довольно быстро обрабатывать большие площади.
Затем через специальную трубу в землю опускается деревце. Труба извлекается, а грунт вокруг саженца приминается. За смену при использовании такой технологии можно высаживать до 1000 деревьев.
Наконец, после высадки саженец 4 года находится под наблюдением. Если он не приживается, то его меняют на другой.
Возглавляющий управление лесопользования Минприроды Прикамья Евгений Попляков заявил, что ПЦБК тщательно следит за восстановлением леса и делает это по всем правилам.