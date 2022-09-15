«Нет управы на этот беспредел»: тюменцы пожаловались на самокаты-«брошенки»

«Ну нет управы на этот беспредел! Систематически загораживают проход и проезд. Бросают самокаты, где хотят и как хотят. В прошлом сезоне такого беспредела не было, а в этом году что-то пошло не так. На каждом шагу стоят «брошенки», пожаловались горожане в сообществе ЧС Тюмень.
Впрочем, логичное объяснение данному обстоятельству есть — человек арендует электросамокат на определенное время. И когда оно заканчивается, транспортное средство просто не едет.
Между тем ранее стало известно, что в Тюмени в 30 точках города появилась специальная разметка, обозначающая парковочные места для электросамокатов. Пилотный проект реализовал сервис Whoosh по инициативе городских властей.
Пока итоги новшества, введенного месяц назад в областной столице, не подведены. Но в администрации города отметили, что если тюменцы будут пользоваться спецразметкой, в следующем году число мест с обозначением парковки на асфальте будет увеличено.