«Нет управы на этот беспредел»: тюменцы пожаловались на самокаты-«брошенки»

«Ну нет управы на этот беспредел! Систематически загораживают проход и проезд. Бросают самокаты, где хотят и как хотят. В прошлом сезоне такого беспредела не было, а в этом году что-то пошло не так. На каждом шагу стоят «брошенки», пожаловались горожане в сообществе ЧС Тюмень.