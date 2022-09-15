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«Нет управы на этот беспредел»: тюменцы пожаловались на самокаты-«брошенки»

15 сентября 05:07
Фото: 1Mi
Жители Тюмени пожаловались в очередной раз на самокатчиков, бросающих транспортные средства вне парковочных мест. По словам горожан, припаркованные в хаотичном порядке самокаты зачастую загораживают проход и проезд к магазинам, социальным объектам.

«Ну нет управы на этот беспредел! Систематически загораживают проход и проезд. Бросают самокаты, где хотят и как хотят. В прошлом сезоне такого беспредела не было, а в этом году что-то пошло не так. На каждом шагу стоят «брошенки», пожаловались горожане в сообществе ЧС Тюмень.

Впрочем, логичное объяснение данному обстоятельству есть — человек арендует электросамокат на определенное время. И когда оно заканчивается, транспортное средство просто не едет.

Между тем ранее стало известно, что в Тюмени в 30 точках города появилась специальная разметка, обозначающая парковочные места для электросамокатов. Пилотный проект реализовал сервис Whoosh по инициативе городских властей.

Пока итоги новшества, введенного месяц назад в областной столице, не подведены. Но в администрации города отметили, что если тюменцы будут пользоваться спецразметкой, в следующем году число мест с обозначением парковки на асфальте будет увеличено.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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