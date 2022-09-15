КСПГ «Портовая» в Ленинградской области запустили без участия партнеров из Германии

13 сентября 2022 года танкер «Псков» завершил загрузку 168 тысяч кубометров сжиженного природного газа (100,8 миллиона кубометров газа) на новом комплексе СПГ «Портовая» и встал на якорную стоянку в Балтийском море. С учетом того, что текущая цена на газ превышает две тысячи долларов за тысячу кубометров, стоимость одной поставки оценивается примерно в 200 миллионов долларов. Таким образом, комплекс может выйти на окупаемость уже через восемь месяцев. Предприятие также располагает СПГ-флотом, способным доставить сжиженный газ в любую точку планеты. Это особенно актуально в условиях нехватки голубого топлива, а также сложностей с фрахтом у российских судов.