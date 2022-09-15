КСПГ «Портовая» в Ленинградской области запустили без участия партнеров из Германии

Завершить проект смогла отечественная компания ПЕТОН. Об этом в рамках ВЭФ-2022 заявил зампред правления «Газпрома» Виталий Маркелов.
Как сообщает oilcapital.ru, строительство «Портовой» компания «Газпром» начала в 2016 году. Завод был спроектирован по технологии немецкой Linde, однако в 2022 году партнеры из Германии покинули российский рынок и оставили этот проект. Это пришлось на время беспрецедентного финансового и технологического давления на российские нефтегазовые компании.
В результате российская инжиниринговая компания ПЕТОН, которая также работала над этим проектом, смогла самостоятельно решить все задачи и запустить предприятие с учетом всех требуемых стандартов. При этом ранее российские СПГ-проекты запускались только при участии зарубежных компаний.
13 сентября 2022 года танкер «Псков» завершил загрузку 168 тысяч кубометров сжиженного природного газа (100,8 миллиона кубометров газа) на новом комплексе СПГ «Портовая» и встал на якорную стоянку в Балтийском море. С учетом того, что текущая цена на газ превышает две тысячи долларов за тысячу кубометров, стоимость одной поставки оценивается примерно в 200 миллионов долларов. Таким образом, комплекс может выйти на окупаемость уже через восемь месяцев. Предприятие также располагает СПГ-флотом, способным доставить сжиженный газ в любую точку планеты. Это особенно актуально в условиях нехватки голубого топлива, а также сложностей с фрахтом у российских судов.
Кроме того, КСПГ «Портовая» построили раньше срока, запланированного в документации Linde, что позволило заводу в кратчайшие сроки выйти на проектные показатели летней производительности. Таким образом, ПЕТОН подтвердил свои возможности по осуществлению любых ЕРС-проектов в области сжижения.
Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в интервью «НиК» отметил, что Россия может в теории крупнотоннажные проекты реализовывать на среднетоннажных установках, только для этого их необходимо строить в больших количествах.
Напомним, что в августе 2022 года Правительство РФ направило 1 миллиард рублей на разработку СПГ-оборудования в рамках программы «Прорыв на рынки СПГ». Предполагается, что это поможет России к 2035 году стать мировым лидером на рынках сжиженного газа, нарастив производство СПГ с 80 до 120 миллионов тонн.