Как получить бесплатные лекарства от COVID-19 в Тюменской области?

Для получения официальной информации мы связались с пресс-службой департамента здравоохранения.
Нам рассказали, что обеспечение данными лекарственными препаратами осуществляется на основании временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Климович, рекомендации были утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации.
«Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях применяются лекарственные препараты противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные, антикоагулянты. В настоящее время в Тюменской области имеется необходимый запас препаратов с учетом текущей потребности», прокомментировала Климович.
Стоит помнить, что медикаментозное лечение назначается по необходимости, в случае если болезнь протекает не в легкой форме. Закупка препаратов осуществляется за государственный счёт, поэтому заболевшие не должны за них платить.
Несмотря на появление новых штаммов и вариантов коронавирусной инфекции, основные рекомендации не меняются.
Министерство здравоохранения России не так давно опубликовало официальную памятку на случай обнаружения симптомов COVID-19 («Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции»). В документе прописываются рекомендации, также упоминается возможность использования лекарств, назначаемых врачом, в случае если болезнь протекает не в легкой форме.
Врач подбирает лекарственные препараты из списка только после обследования состояния здоровья пациента. Получить лекарства в аптеке у вас не получится, поскольку их выдают только по направлению доктора.
Если вы плохо себя чувствуете, лекарства без проблем могут забрать родственники или социальные работники (при наличии рецепта!) В случае, если лекарства не помогут и заболевание перейдет в среднюю или тяжелую стадию, заболевшего сразу госпитализируют в стационар.
Известно, что Правительство РФ ранее выделило более 20 млрд рублей на закупку необходимых препаратов, в том числе 5 млрд рублей — на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся амбулаторно. По данным Минздрава РФ, данных средств хватит на обеспечение препаратами около 830 тысяч человек.
Правительство позаботилось и о тех, кто болеет коронавирусом в тяжелой форме — для них закупили препараты, которые не были зарегистрированы в нашей стране, а именно молнупиравир, тиксагевимаб+цилгавимаб, сотровимаб и ремдесивир. На покупку этих лекарств было выделено более 15 млрд рублей.
«Врач не приходит, если нет температуры, но есть ковид. Бесплатный набор лекарств это фавипиравир и гриппферон. Последний брал, получал сам по причине отсутствия температуры», рассказал Дмитрий Н.
«Болели коронавирусом всей семьей. К сожалению, бесплатных лекарств так и не дождались», поделился опытом Александр Т.
«Как вообще решается вопрос с бесплатными лекарствами? Хотелось бы мнение компетентных органов услышать», высказалась другая тюменка.
При вызове врача потребовать рецепт в соответствии с планом лечения. Если вам было отказано, то писать жалобу администрации лечебного учреждения (либо писать в страховую компанию) Если безрезультатно, обратиться на горячую линию регионального Минздрава для прояснения ситуации.
Даже если вы получаете лекарственные препараты, Министерство здравоохранения РФ советует соблюдать самоизоляцию и уйти на больничный. Это также неоднократно подчеркивается в памятке для населения.
Если вы собираетесь оформить лист нетрудоспособности, то лучше всего сделать это в дистанционном формате. Алгоритм простой — позвоните в единую службу «122» или call-центр вашего лечебного учреждения.
Особое внимание Минздрав РФ обращает на пациентов, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией. Им необходимо при первых симптомах остаться дома и вызвать врача для обследования. Если состояние ухудшится, стоит вызвать скорую помощь.