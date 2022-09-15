Как получить бесплатные лекарства от COVID-19 в Тюменской области?

Правительство позаботилось и о тех, кто болеет коронавирусом в тяжелой форме — для них закупили препараты, которые не были зарегистрированы в нашей стране, а именно молнупиравир, тиксагевимаб+цилгавимаб, сотровимаб и ремдесивир. На покупку этих лекарств было выделено более 15 млрд рублей.