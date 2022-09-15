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Как получить бесплатные лекарства от COVID-19 в Тюменской области?

15 сентября 01:42
Фото: 1Mi
В Тюменской области начали выдавать бесплатные лекарства пациентам, которые болеют коронавирусом. «Наш город» узнал, где и как можно получить препараты.
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Тюмень

Как получить бесплатные лекарства от коронавирусной инфекции в Тюмени?

Для получения официальной информации мы связались с пресс-службой департамента здравоохранения.

Нам рассказали, что обеспечение данными лекарственными препаратами осуществляется на основании временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». По словам пресс-секретаря ведомства Екатерины Климович, рекомендации были утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации.

«Для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях применяются лекарственные препараты противовирусные, жаропонижающие, антибактериальные, антикоагулянты. В настоящее время в Тюменской области имеется необходимый запас препаратов с учетом текущей потребности», прокомментировала Климович.

Стоит помнить, что медикаментозное лечение назначается по необходимости, в случае если болезнь протекает не в легкой форме. Закупка препаратов осуществляется за государственный счёт, поэтому заболевшие не должны за них платить.

Несмотря на появление новых штаммов и вариантов коронавирусной инфекции, основные рекомендации не меняются.

Министерство здравоохранения России не так давно опубликовало официальную памятку на случай обнаружения симптомов COVID-19 («Памятка для граждан о действиях в случае бессимптомного или легкого течения новой коронавирусной инфекции и острой респираторной вирусной инфекции»). В документе прописываются рекомендации, также упоминается возможность использования лекарств, назначаемых врачом, в случае если болезнь протекает не в легкой форме.

Врач подбирает лекарственные препараты из списка только после обследования состояния здоровья пациента. Получить лекарства в аптеке у вас не получится, поскольку их выдают только по направлению доктора.

Если вы плохо себя чувствуете, лекарства без проблем могут забрать родственники или социальные работники (при наличии рецепта!) В случае, если лекарства не помогут и заболевание перейдет в среднюю или тяжелую стадию, заболевшего сразу госпитализируют в стационар.

Фото: 1Mi

Сколько правительство потратило на закупку необходимых лекарств?

Известно, что Правительство РФ ранее выделило более 20 млрд рублей на закупку необходимых препаратов, в том числе 5 млрд рублей — на закупку лекарств для пациентов, которые лечатся амбулаторно. По данным Минздрава РФ, данных средств хватит на обеспечение препаратами около 830 тысяч человек.

Правительство позаботилось и о тех, кто болеет коронавирусом в тяжелой форме — для них закупили препараты, которые не были зарегистрированы в нашей стране, а именно молнупиравир, тиксагевимаб+цилгавимаб, сотровимаб и ремдесивир. На покупку этих лекарств было выделено более 15 млрд рублей.

Опыт тюменцев. Получали ли они бесплатные наборы препаратов?

«Врач не приходит, если нет температуры, но есть ковид. Бесплатный набор лекарств это фавипиравир и гриппферон. Последний брал, получал сам по причине отсутствия температуры», рассказал Дмитрий Н.

«Болели коронавирусом всей семьей. К сожалению, бесплатных лекарств так и не дождались», поделился опытом Александр Т.

«Как вообще решается вопрос с бесплатными лекарствами? Хотелось бы мнение компетентных органов услышать», высказалась другая тюменка.

Фото: 1Mi

Что делать, если вы не получили бесплатный набор препаратов?

При вызове врача потребовать рецепт в соответствии с планом лечения. Если вам было отказано, то писать жалобу администрации лечебного учреждения (либо писать в страховую компанию) Если безрезультатно, обратиться на горячую линию регионального Минздрава для прояснения ситуации.

Дополнительные рекомендации населению

Даже если вы получаете лекарственные препараты, Министерство здравоохранения РФ советует соблюдать самоизоляцию и уйти на больничный. Это также неоднократно подчеркивается в памятке для населения.

Если вы собираетесь оформить лист нетрудоспособности, то лучше всего сделать это в дистанционном формате. Алгоритм простой — позвоните в единую службу «122» или call-центр вашего лечебного учреждения.

Особое внимание Минздрав РФ обращает на пациентов, которые ранее не болели коронавирусной инфекцией. Им необходимо при первых симптомах остаться дома и вызвать врача для обследования. Если состояние ухудшится, стоит вызвать скорую помощь.

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