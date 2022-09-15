Дом в Авангарде: премьера нового дома в авторском квартале Машаров

Это первый из домов квартала с закрытой территорией — оазисом уюта и приватности посреди оживленного района. Редкая возможность поселиться в самом центре и пользоваться преимуществами комплексной застройки: современный ландшафтный дизайн, безопасный и тихий двор, подходящий как для малышей, так и для детей постарше, гуляющих самостоятельно.