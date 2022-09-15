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Дом в Авангарде: премьера нового дома в авторском квартале Машаров

15 сентября 04:38
Фото: АО "СЗ «Жилой квартал Машаров»
Сибинтел Девелопмент объявил о начале предварительного бронирования квартир в третьем доме авторского квартала Машаров. Застройщик создает пространство нового уровня в створе улиц Советская — Профсоюзная — Станкостроителей — М. Горького.

Полностью благоустроенный квартал из 8 жилых домов и делового центра начал строиться в 2021 году.

Квартиры в двух первых домах активно распродаются, но некоторые тюменцы ждали дом именно по адресу ул. Машарова, 8, строительство которого началось в феврале 2022 г.

Это первый из домов квартала с закрытой территорией — оазисом уюта и приватности посреди оживленного района. Редкая возможность поселиться в самом центре и пользоваться преимуществами комплексной застройки: современный ландшафтный дизайн, безопасный и тихий двор, подходящий как для малышей, так и для детей постарше, гуляющих самостоятельно.

Благодаря своему расположению на первой линии, то есть, фактически на главной улице города, новый 19-этажный дом получил название «Дом в Авангарде». Из окон в квартирах открываются прекрасные виды — на Драмтеатр и площадь 400-летия Тюмени, на улицу Мориса Тореза, переходящую в мост «Стрела» и на собственный пешеходный бульвар.

Как и предыдущие объекты квартала Машаров, Дом в Авангарде относится к классу комфорт плюс — это эстетика фасадов и подъездов, панорамные окна, технологические инженерные решения и продуманные планировки.

Фото: АО "СЗ «Жилой квартал Машаров»

К бронированию доступны квартиры различных форматов:

  • Студии от 25 кв. м.;
  • 1-комнатные квартиры от 43 кв. м.;
  • 2-комнатные квартиры от 63 кв. м.;
  • 3-комнатные квартиры от 100 кв. м.

Всего в новом доме 238 квартир.

На первом этаже вдоль пешеходного бульвара разместятся магазины, салоны и студии, которые станут частью единой торговой галереи.

Окончание строительства дома запланировано на 1 квартал 2025 года. Выбрать и приобрести квартиру вы можете, позвонив в офис продаж застройщика по тел. +7 (3452) 54-69-35. Для жителей других городов предусмотрено дистанционное оформление сделки.

Застройщик АО «Специализированный застройщик «Жилой квартал Машаров», проектная декларация — на сайте наш.дом.рф. Договор долевого участия в строительстве.

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#Новости#Юлия Николаева#Город
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