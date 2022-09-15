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Депутат тюменской гордумы отказалась от мандата

15 сентября 06:20
Фото: сайт тюменской гордумы
Депутат Тюменской городской думы Надежда Ачкасова отказалась от мандата. Это заявление прозвучало сегодня, 15 сентября, на заседании гордумы, которое транслируется онлайн.
Сюжет
Тюмень

Самой Ачкасовой на заседании нет, а за ее отставку депутаты проголосовали единогласно.

О том, что вчера от Надежды Ачкасовой поступило заявление о прекращении полномочий по своему желанию сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный.

Напомним, Ачкасова избиралась по одномандатному округу № 26 в Восточном АО Тюмени. Женщина известная как руководитель Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.

Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на депутатских выборах участвовало 30,13% граждан.

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