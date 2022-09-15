Депутат тюменской гордумы отказалась от мандата

Самой Ачкасовой на заседании нет, а за ее отставку депутаты проголосовали единогласно.
О том, что вчера от Надежды Ачкасовой поступило заявление о прекращении полномочий по своему желанию сообщил спикер гордумы Евгений Заболотный.
Напомним, Ачкасова избиралась по одномандатному округу № 26 в Восточном АО Тюмени. Женщина известная как руководитель Областного центра дополнительного образования детей и молодежи.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени на депутатских выборах участвовало 30,13% граждан.