Жители ЖК «Европейский берег» собирают урожай прямо под окнами

«У нас нет своей дачи, поэтому сразу же подала заявку, когда узнала, что можно прямо рядом с домом абсолютно бесплатно получить грядку. В этом году я выращиваю укроп, петрушку, базилик, салат, щавель, мяту и цветы. Вижу, как у соседей поспевают цукини, патиссоны, горох, огурцы и помидоры. В огород приходят семьями и с детьми, приводят друзей и родственников, чтобы похвастаться урожаем»,делится Ирина, жительница ЖК «Европейский берег».