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Жители ЖК «Европейский берег» собирают урожай прямо под окнами

14 сентября 04:00
Фото: «Страна-Девелопмент»
Клубника, помидоры, патиссоны, салат и укроп прямо под окнами растут у жителей микрорайона «Европейский берег». На пешеходной набережной жилого квартала застройщик «Страна Девелопмент» создал уютный уголок для тех, кто любит возиться с рассадой.

Проект общественных огородов рядом с ЖК — пилотный и для застройщика, и для города. Поэтому сразу вызвал большой интерес. Здесь можно снять стресс, научить ребёнка ухаживать за растениями, поближе познакомиться с соседями, да и просто полакомиться выращенными ягодами и овощами.

Фото: «Страна-Девелопмент»

Этим летом для жильцов ЖК «Европейский берег» открыли городские огороды. Это место, где тюменцы могут самостоятельно сажать ягоды для детей, зелень для салата, мяту для чая, овощи для закруток и всё, на что хватит фантазии и терпения.

С наступлением первых осенних дней соседи по грядкам приступили к сбору урожая. Ирина, купила квартиру в «Европейском береге», когда её дом был ещё на уровне котлована. Слышала о ГК «Страна Девелопмент» только хорошие отзывы, поэтому сомнений в выборе не было.

Фото: «Страна-Девелопмент»

«У нас нет своей дачи, поэтому сразу же подала заявку, когда узнала, что можно прямо рядом с домом абсолютно бесплатно получить грядку. В этом году я выращиваю укроп, петрушку, базилик, салат, щавель, мяту и цветы. Вижу, как у соседей поспевают цукини, патиссоны, горох, огурцы и помидоры. В огород приходят семьями и с детьми, приводят друзей и родственников, чтобы похвастаться урожаем»,делится Ирина, жительница ЖК «Европейский берег».

Огороды в современных микрорайонах — новый подход к благоустройству территории. Получив позитивный отклик, застройщик планирует тиражировать опыт в своих новых проектах. Например, в ЖК «Домашний», который строится в районе в районе Плеханово.

Фото: «Страна-Девелопмент»
Фото: «Страна-Девелопмент»
Фото: «Страна-Девелопмент»

Сейчас «Страна Девелопмент» возводит в Тюмени четыре микрорайона. «Сердце Сибири», расположенный в деловом центре города; «Домашний» — первый цифровой микрорайон Тюмени, который строится с использованием механизма инфраструктурных облигаций, «Звёздный» — целый мини-город рядом с крупным ТРЦ «Сити Молл Тюмень»; «Колумб», состоящий из пяти домов и расположенный недалеко от одноимённого ТРЦ. Подробнее на сайте strana.com.

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#Новости#Анна Доронина#Общество
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