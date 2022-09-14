Валерий Лимаренко: россияне стали активно выбирать Сахалин и Курилы для туризма

- В последние два года мы наблюдаем огромный спрос на посещение Сахалинской области. По нашим расчетам, в этом году количество туристов вырастет на 20 процентов. Жемчужиной нашего региона является горнолыжный курорт «Горный воздух». Зимой он привлекает сноубордистов и лыжников, а летом – любителей пеших прогулок и велотуризма. Мы ставим перед собой задачу развивать курорт. Планируем увеличить длину трасс, создать туристическую инфраструктуру на территории свыше 100 гектаров. Большой популярностью, как среди гостей региона, так и местных жителей пользуются туры по югу острова Сахалина. Это посещение различных живописных мест, в том числе маяка на мысе Анива, гастрономические экскурсии на озеро Буссе. Летом особенно популярны Курильские острова. Поэтому мы на сезон увеличиваем количество авиарейсов на этом направлении. Это необходимо не только для туристов, мечтающих побывать на Курилах, но и для островитян, у которых должна быть возможность спокойно выехать с островов в отпуск или командировку и вернуться домой в удобное время, - отметил Валерий Лимаренко.