В Тюменской области активно ведется «цифровая прокачка» социальной сферы

«ЕКЦ» предназначен для обеспечения дистанционного получения гражданами в режиме реального времени информации по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.
Обратиться в «ЕКЦ» можно по бесплатному номеру телефона 8-800-600-0000.
На обращения граждан отвечает виртуальный помощник. При необходимости получения детальной информации виртуальный помощник переводит вызов на оператора первой линии. Для более подробных персонифицированных консультаций предусмотрена вторая линия.
Также в «ЕКЦ» возможно обратиться и через онлайн-чат, размещенный на главных страницах сайтов Департамента социального развития и Центра обеспечения мер социальной поддержки в нижнем правом углу экрана.
Граждане уже оценили удобство использования «ЕКЦ», в настоящее время операторами в органах социальной защиты населения ежедневно обрабатывается более 130 звонков.
Отметим, что информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».