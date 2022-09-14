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В Тюменской области активно ведется «цифровая прокачка» социальной сферы

14 сентября 06:12
Фото: pexels.com
C 15 августа в Тюменской области запущен проект цифровой трансформации по внедрению в органах социальной защиты населения «Единого контакт-центра взаимодействия с гражданами» («ЕКЦ»). Об этом рассказали в пресс-службе регионального департамента социального развития.

«ЕКЦ» предназначен для обеспечения дистанционного получения гражданами в режиме реального времени информации по вопросам предоставления мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, иных социальных гарантий и выплат.

Обратиться в «ЕКЦ» можно по бесплатному номеру телефона 8-800-600-0000.

На обращения граждан отвечает виртуальный помощник. При необходимости получения детальной информации виртуальный помощник переводит вызов на оператора первой линии. Для более подробных персонифицированных консультаций предусмотрена вторая линия.

Также в «ЕКЦ» возможно обратиться и через онлайн-чат, размещенный на главных страницах сайтов Департамента социального развития и Центра обеспечения мер социальной поддержки в нижнем правом углу экрана.

Граждане уже оценили удобство использования «ЕКЦ», в настоящее время операторами в органах социальной защиты населения ежедневно обрабатывается более 130 звонков.

Отметим, что информационная инфраструктура в Тюменской области из года в год развивается. Регион по итогам прошлого года заняла 6 место среди 85 субъектов России по уровню достижения «цифровой зрелости».

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#Новости#Ирина Швецова#Общество
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