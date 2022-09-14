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В Тюмени осудили 48-летнего продавца водки, из-за которого погибли 18 жителей города

14 сентября 11:49
Фото: 1Mi
В Тюмени суд вынес приговор 48-летнему мужчине, который продавал поддельный алкоголь. Сбыт контрафакта привёл к смерти 18 человек, сообщает пресс-служба тюменских судов.

Он осужден на 7,5 лет колонии общего режима.

«Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя»сообщили в пресс-службе тюменских судов.

Отмечается, что злоумышленник вместе со своими знакомыми приобрёл 50 коробок контрафактной продукции, в них содержался метанол. Часть товара удалось сбыть в магазинах Тюмени. В январе этого года только в областной столице скончались 18 человек.

В СКР по Тюменской области отметили, что мужчина покупал контрафактную водку в период с 31 августа 2021 года по 06 января 2022 года. Общая стоимость алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий составила 600 000 рублей.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд оставил в силе приговор Ниджату Наврузову. Он осужден на 5 лет за торговлю контрафактным алкоголем.

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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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