В Тюмени осудили 48-летнего продавца водки, из-за которого погибли 18 жителей города

Он осужден на 7,5 лет колонии общего режима.
«Ленинский районный суд г. Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя»сообщили в пресс-службе тюменских судов.
Отмечается, что злоумышленник вместе со своими знакомыми приобрёл 50 коробок контрафактной продукции, в них содержался метанол. Часть товара удалось сбыть в магазинах Тюмени. В январе этого года только в областной столице скончались 18 человек.
В СКР по Тюменской области отметили, что мужчина покупал контрафактную водку в период с 31 августа 2021 года по 06 января 2022 года. Общая стоимость алкогольной продукции и немаркированных табачных изделий составила 600 000 рублей.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменский суд оставил в силе приговор Ниджату Наврузову. Он осужден на 5 лет за торговлю контрафактным алкоголем.