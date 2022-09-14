В Тюмени на станции Войновка поезд насмерть сбил женщину

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перегоне Тюмень — Утяшево в начале июля под колеса грузового поезда попал 61-летний мужчина. Тюменец получил травму грудной клетки и множественные переломы — ребер, костей таза. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.