В Тюмени на станции Войновка поезд насмерть сбил женщину

В департаменте здравоохранения области рассказали, что вызов поступил 14 сентября в 4:15. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 13 минут, но женщина была уже мертва.
На данный момент по факту ЧП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам расследования силовики дадут правовую оценку действиям ответственных за безопасности лиц и примут процессуальное решение.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перегоне Тюмень — Утяшево в начале июля под колеса грузового поезда попал 61-летний мужчина. Тюменец получил травму грудной клетки и множественные переломы — ребер, костей таза. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.
В начале июня на этом же перегоне под колеса поезда попал 43-летний тюменец.