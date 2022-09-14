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В Тюмени на станции Войновка поезд насмерть сбил женщину

14 сентября 08:21
Фото: 1Mi
30-летняя женщина погибла в Тюмени сегодня ночью на станции Войновка сегодня ночью. Тюменка попала под колеса поезда, сообщили «Нашему Городу» в центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте.

В департаменте здравоохранения области рассказали, что вызов поступил 14 сентября в 4:15. Бригада медиков прибыла на место происшествия спустя 13 минут, но женщина была уже мертва.

На данный момент по факту ЧП проводится проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам расследования силовики дадут правовую оценку действиям ответственных за безопасности лиц и примут процессуальное решение.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на перегоне Тюмень — Утяшево в начале июля под колеса грузового поезда попал 61-летний мужчина. Тюменец получил травму грудной клетки и множественные переломы — ребер, костей таза. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу.

В начале июня на этом же перегоне под колеса поезда попал 43-летний тюменец.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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