В Тюмени автобус снес металлический столб на парковке у гипермаркета

«Ну как можно было на пустой парковке налететь на столб? Там на всю парковку их всего два было. И вообще — что делал автобус на частной парковке?», удивились тюменцы.
Судя по опубликованным фотографиям, пассажиров в общественном транспорте на момент ДТП не было. Информации о пострадавших нет. Официальные комментарии ГИБДД по Тюменской области ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что довольно загадочная авария произошла в понедельник утром в районе остановки «Завод Электрон». Там столкнулись две легковушки. От удара одну из них отбросило на пешеходную дорожку и она перевернулась. Однако к моменту приезда на место ДТП инспекторов ГИБДД ни одной из машин уже не было.