В Тюмени автобус снес металлический столб на парковке у гипермаркета

Ранее «Наш Город» писал, что довольно загадочная авария произошла в понедельник утром в районе остановки «Завод Электрон». Там столкнулись две легковушки. От удара одну из них отбросило на пешеходную дорожку и она перевернулась. Однако к моменту приезда на место ДТП инспекторов ГИБДД ни одной из машин уже не было.