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В Тюмени автобус снес металлический столб на парковке у гипермаркета

14 сентября 06:55
Фото: 1Mi
Необычное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня днем на улице Республики, 203. Городской автобус снес опору освещения на абсолютно пустой автомобильной стоянке. Фотографии аварии опубликовали очевидцы в сообществе ЧС Тюмень.

«Ну как можно было на пустой парковке налететь на столб? Там на всю парковку их всего два было. И вообще — что делал автобус на частной парковке?», удивились тюменцы.

Судя по опубликованным фотографиям, пассажиров в общественном транспорте на момент ДТП не было. Информации о пострадавших нет. Официальные комментарии ГИБДД по Тюменской области ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что довольно загадочная авария произошла в понедельник утром в районе остановки «Завод Электрон». Там столкнулись две легковушки. От удара одну из них отбросило на пешеходную дорожку и она перевернулась. Однако к моменту приезда на место ДТП инспекторов ГИБДД ни одной из машин уже не было.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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