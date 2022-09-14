В центре Тюмени 17 сентября перекроют шесть улиц. Расписание автобусов изменится

«Будет прекращено движение: по ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. 8 Марта – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. Водопроводная – на участке от ул. Республики до ул. Ванцетти»сообщила пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».