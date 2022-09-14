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В центре Тюмени 17 сентября перекроют шесть улиц. Расписание автобусов изменится

14 сентября 12:54
Фото: 1Mi
В Тюмени 17 сентября с 08:00 до 15:30 (на время проведения «Кросса нации») изменятся схемы движение общественного транспорта, сообщает МКУ «Тюменьгортранс». Будет прекращено движение на 6 улицах областной столицы.

Отмечается, что маршруты автобусов № 6, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 124, 135, 140, 146, 149, 155, 156 будут объезжать центральные улицы города.

«Будет прекращено движение: по ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. 8 Марта – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. Водопроводная – на участке от ул. Республики до ул. Ванцетти»сообщила пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».

Перекрыты будут улицы Первомайская, Советская, Хохрякова, Володарского.

Ранее «Наш город» сообщал, что с 5 сентября автобусы №121 не будут останавливаться около «Червишевского кладбища 2». Здесь идёт ремонт дороги.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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