В центре Тюмени 17 сентября перекроют шесть улиц. Расписание автобусов изменится

Отмечается, что маршруты автобусов № 6, 13, 20, 24, 26, 32, 34, 37, 39, 43, 48, 62, 66, 68, 124, 135, 140, 146, 149, 155, 156 будут объезжать центральные улицы города.
«Будет прекращено движение: по ул. Орджоникидзе – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. 8 Марта – на участке от ул. Республики до ул. Советской; ул. Водопроводная – на участке от ул. Республики до ул. Ванцетти»сообщила пресс-служба МКУ «Тюменьгортранс».
Перекрыты будут улицы Первомайская, Советская, Хохрякова, Володарского.
Ранее «Наш город» сообщал, что с 5 сентября автобусы №121 не будут останавливаться около «Червишевского кладбища 2». Здесь идёт ремонт дороги.