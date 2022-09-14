В среду в Тюмени синоптики прогнозируют потепление

Дождей в областной столице не ожидается, температура воздуха поднимется до + 17 градусов. Скорость южного ветра составит 2-4 метров в секунду, влажность 61%. Атмосферное давление в пределах нормы.
Солнечно будет днём 15 сентября. Ясная погода продлится весь день, температура воздуха поднимется до + 18 градусов. Скорость ветра составит 3-6 метров в секунду, влажность снизится до 60%.
В пятницу усилится ветер, к 08:00 его порывы могут составить 10 м/с. Воздух в областной столице прогреется до + 17 градусов. В город вернутся облака, но дождей не ожидается. Влажность снизится до 56%.
В конце недели синоптики ждут потепление. Днём до + 20 градусов, погода будет малооблачной.