В просветительской акции общества "Знание" примут участие 150 коллективов

Для гостей подготовили мастер-классы по актерскому мастерству, лекции, экскурсии, встречи с театральными деятелями, которые откроют закулисье театра для новичков.
Акция проходит по всей стране с 14 сентября по 5 октября 2022 года. В ней ожидается участие 150 театральных коллективов, которые подготовили для молодежи 750 тематических встреч с талантливыми актерами, режиссерами, костюмерами и другими специалистами театральной сцены. События акции охватят 99 городов в восьми федеральных округах страны. Поучаствовать в них смогут все желающие, пишет vostokmedia.com. Для участия следует выбрать интересующее мероприятие и оформить онлайн-регистрацию на сайте общества «Знание».
Онлайн-трансляцию церемонии открытия в Театре на Бронной, которая прошла в прямом эфире на сайте общества «Знание» и в группе в соцсети "ВКонтакте", увидели зрители со всей страны. На открытии к участникам обратился гендиректор «Знания» Максим Древаль, который заявил, что все полтора года с начала своей перезагрузки Российское общество «Знание» не устает искать новые формы просвещения, которые позволили бы показать молодежи, насколько увлекательным бывает процесс приобретения знаний.
Участников акции «В первом ряду» также приветствовала статс-секретарь — заместитель министра культуры Российской Федерации Алла Манилова. Она напомнила, что подобных акций раньше не существовало, и молодым зрителям повезло первыми попасть в гости в театральное закулисье.
Замминистра подчеркнула, что этот и другие проекты общества «Знание» несут огромное значение, поскольку решают такую важную задачу, как просвещение молодежи. По этой причине Минкультуры России готово поддерживать все культурные инициативы общества. Кроме того, Алла Манилова призвала театры страны, как федеральные, так и региональные, присоединиться к акции, поскольку она уверена: проект содействует их развитию и расширению аудитории.
Директор Театра на Бронной Елена Мироненко рассказала в своем приветствии, что недавно театр открылся после масштабной реставрации и теперь стал не только одной из самых красивых, но и одной из наиболее технологичных площадок страны.
Информационным партнером акции является медиахолдинг 1MI.