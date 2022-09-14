В просветительской акции общества "Знание" примут участие 150 коллективов

Онлайн-трансляцию церемонии открытия в Театре на Бронной, которая прошла в прямом эфире на сайте общества «Знание» и в группе в соцсети "ВКонтакте", увидели зрители со всей страны. На открытии к участникам обратился гендиректор «Знания» Максим Древаль, который заявил, что все полтора года с начала своей перезагрузки Российское общество «Знание» не устает искать новые формы просвещения, которые позволили бы показать молодежи, насколько увлекательным бывает процесс приобретения знаний.