В какие бесплатные кружки и секции отдать школьника в Тюмени

В социальных сетях родители обсуждали отсутствие бюджетных мест в различных школах искусств, дворцах культуры и других учреждениях дополнительного образования. Но мест, где ребенок сможет заниматься бесплатно, достаточно.
«Неправда! Очень много бесплатных кружков и секций для детей. Если ваш ребёнок талантлив, то вас сразу возьмут на бюджет, если ваш ребёнок учится на отлично — то вас переведут на бюджет. Если ребёнок желает ходить на кружки, то все условия сейчас для этого есть!»считает местная жительница Юлия.
Есть и места, где ребенка с нуля обучат чему-либо бесплатно. Выбор большой — спорт, любое творчество, наука, профориентационные кружки и курсы. Переживать родителям не стоит, ведь можно подобрать занятие для ребенка на любой вкус.
В областной столице большой выбор бесплатных занятий как в сфере спорта, так и в творческой области. Например, ребёнка можно отдать на тхэквондо или бокс
В детском центре «Алый парус» на улице Макарова, 11 идет набор детей с 7 до 17 лет в спортивную секцию по тхэквондо. Малышей с 4 до 6 лет тоже готовы принять, но для них занятия будут платными.
А спортивная школа «Центр дзюдо» приглашает юных тюменцев с 7 до 13 лет на тренировки по боксу. Всех учеников разделят на три группы, а занятия будут проходить каждую неделю по вторникам, четвергам и субботам.
В ДК «Строитель» проходит набор детей от 6 лет в ансамбль народных танцев. Есть как бесплатные, так и платные занятия.
«Набираем на бюджетную основу 16 человек — 8 девочек и 8 мальчиков. На данный момент есть еще 3-4 бюджетных места. Кто не успеет попасть в бесплатную группу, сможет пойти в платную. Будем изучать детские и сюжетно-игровые танцы, народно-сценический танец, основы классической хореографии»,рассказал «Нашему Городу» хореограф Сергей.
Кроме спортивных и творческих кружков в Тюмени проводят развивающие, профориентационные занятия. Например, школа вожатых в детско-юношеском центре «Фортуна». Здесь ждут подростков от 13 до 16 лет. Уроки проводят в понедельник и пятницу в первой половине дня.
Во время обучения ребята узнают, что должен уметь вожатый, как им стать. А также они пройдут тестирование и получат свидетельство помощника вожатого. Свидетельство поможет трудоустроиться подросткам с 14 лет.
Кроме стандартных спортивных тренировок и привычных для всех танцев есть и достаточно необычные кружки и секции на бесплатной основе. Например, школьники из Тюмени смогут «окунуться» в науку на занятиях центра «Бригантина».
Руководители приглашают детей от 7 до 17 лет на бесплатную программу «Биохим — старт в науку». Ребята будут заниматься исследовательской деятельностью, проводить эксперименты, работать с научным материалом, создавать проекты.
Также можно отдать ребенка с 7 до 9 лет в центр «Алый парус» на кружок «Научная лаборатория». Младшие школьники смогут узнать больше о географии и астрономии.
В областной столице ведут набор на профориентационные курсы для школьников. Выбор большой — ландшафтный дизайн в «Пионере», клуб юных летчиков в центре «Алый парус», курс «Юный железнодорожник» в Тюменской детской железной дороге.
Например, на курс «Юный железнодорожник» могут пойти ребята, учащиеся 5-10 классов. В программе заложено освоение более 10 железнодорожных профессий. Обучение бесплатное, прийти может любой желающий.
«На данный момент 525 учащихся. Занятия Мы выдаем свидетельство об окончании кружка, которое способствует поступлению в ж/д институты, колледжи. Также предлагаем детям дальнейшее обучение по целевому»,объяснила редакции Ангелина, сотрудница Тюменской детской железной дороги.
Как уточнила Ангелина, железная дорога хоть и не самая типичная специальность, но бывшие ученики с теплом вспоминают свое обучение здесь. Некоторые взрослые, которые не связали жизнь с железнодорожными профессиями, возвращаются на полигон, чтобы поностальгировать.