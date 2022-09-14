nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В какие бесплатные кружки и секции отдать школьника в Тюмени

14 сентября 11:30
Фото: 1Mi
С началом учебного года родители все чаще задумываются, как организовать внеучебное время своего ребенка. Выбор многих падает на кружки и секции. Но если денег на эти цели не хватает, то не беда — в Тюмени немало бесплатных занятий для школьников. Есть и очень необычные.
Сюжет
Тюмень

В социальных сетях родители обсуждали отсутствие бюджетных мест в различных школах искусств, дворцах культуры и других учреждениях дополнительного образования. Но мест, где ребенок сможет заниматься бесплатно, достаточно.

«Неправда! Очень много бесплатных кружков и секций для детей. Если ваш ребёнок талантлив, то вас сразу возьмут на бюджет, если ваш ребёнок учится на отлично — то вас переведут на бюджет. Если ребёнок желает ходить на кружки, то все условия сейчас для этого есть!»считает местная жительница Юлия.

Есть и места, где ребенка с нуля обучат чему-либо бесплатно. Выбор большой — спорт, любое творчество, наука, профориентационные кружки и курсы. Переживать родителям не стоит, ведь можно подобрать занятие для ребенка на любой вкус.

Бесплатные кружки и секции для детей в Тюмени

В областной столице большой выбор бесплатных занятий как в сфере спорта, так и в творческой области. Например, ребёнка можно отдать на тхэквондо или бокс

В детском центре «Алый парус» на улице Макарова, 11 идет набор детей с 7 до 17 лет в спортивную секцию по тхэквондо. Малышей с 4 до 6 лет тоже готовы принять, но для них занятия будут платными.

Тюменским детям доступнее всего в России кружки и секции
Узнать подробнее

А спортивная школа «Центр дзюдо» приглашает юных тюменцев с 7 до 13 лет на тренировки по боксу. Всех учеников разделят на три группы, а занятия будут проходить каждую неделю по вторникам, четвергам и субботам.

В ДК «Строитель» проходит набор детей от 6 лет в ансамбль народных танцев. Есть как бесплатные, так и платные занятия.

«Набираем на бюджетную основу 16 человек — 8 девочек и 8 мальчиков. На данный момент есть еще 3-4 бюджетных места. Кто не успеет попасть в бесплатную группу, сможет пойти в платную. Будем изучать детские и сюжетно-игровые танцы, народно-сценический танец, основы классической хореографии»,рассказал «Нашему Городу» хореограф Сергей.

Кроме спортивных и творческих кружков в Тюмени проводят развивающие, профориентационные занятия. Например, школа вожатых в детско-юношеском центре «Фортуна». Здесь ждут подростков от 13 до 16 лет. Уроки проводят в понедельник и пятницу в первой половине дня.

Во время обучения ребята узнают, что должен уметь вожатый, как им стать. А также они пройдут тестирование и получат свидетельство помощника вожатого. Свидетельство поможет трудоустроиться подросткам с 14 лет.

Для детей Тюменской области создана онлайн-сервис с доступными секциями и кружками
Узнать подробнее

Необычные кружки и секции в Тюмени

Кроме стандартных спортивных тренировок и привычных для всех танцев есть и достаточно необычные кружки и секции на бесплатной основе. Например, школьники из Тюмени смогут «окунуться» в науку на занятиях центра «Бригантина».

Руководители приглашают детей от 7 до 17 лет на бесплатную программу «Биохим — старт в науку». Ребята будут заниматься исследовательской деятельностью, проводить эксперименты, работать с научным материалом, создавать проекты.

Также можно отдать ребенка с 7 до 9 лет в центр «Алый парус» на кружок «Научная лаборатория». Младшие школьники смогут узнать больше о географии и астрономии.

Тюменские школьники могут воспользоваться сертификатам для посещения кружков и секций
Узнать подробнее

В областной столице ведут набор на профориентационные курсы для школьников. Выбор большой — ландшафтный дизайн в «Пионере», клуб юных летчиков в центре «Алый парус», курс «Юный железнодорожник» в Тюменской детской железной дороге.

Например, на курс «Юный железнодорожник» могут пойти ребята, учащиеся 5-10 классов. В программе заложено освоение более 10 железнодорожных профессий. Обучение бесплатное, прийти может любой желающий.

«На данный момент 525 учащихся. Занятия Мы выдаем свидетельство об окончании кружка, которое способствует поступлению в ж/д институты, колледжи. Также предлагаем детям дальнейшее обучение по целевому»,объяснила редакции Ангелина, сотрудница Тюменской детской железной дороги.

Как уточнила Ангелина, железная дорога хоть и не самая типичная специальность, но бывшие ученики с теплом вспоминают свое обучение здесь. Некоторые взрослые, которые не связали жизнь с железнодорожными профессиями, возвращаются на полигон, чтобы поностальгировать.

Материалы по теме
Школьникам Тюмени продлили сроки выдачи сертификатов ПФДО в кружки и секцииВ Тюмени закрываются детские кружки и секции в подвальных помещениях Минпросвещения России в конкурсе выберет кружки и секции, которые получат субсидии
#Аналитика#Спортивные школы#Музыкальные школы#Образование#Тюмень#Детское творчество#Спорт#Дополнительное образование#Дети#Школы#Творчество#Хобби#Анна Доронина
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25