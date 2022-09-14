В какие бесплатные кружки и секции отдать школьника в Тюмени

«Неправда! Очень много бесплатных кружков и секций для детей. Если ваш ребёнок талантлив, то вас сразу возьмут на бюджет, если ваш ребёнок учится на отлично — то вас переведут на бюджет. Если ребёнок желает ходить на кружки, то все условия сейчас для этого есть!»считает местная жительница Юлия.