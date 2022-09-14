В Ишиме разыскивают 49-летнего мужчину, который ушел в лес

Поисковые отряды отмечают, что осенью в лесах очень много грибников. В Тюменской области участились случаи пропажи людей, которые ушли в лес. Вчера «Наш город» сообщал, что через 9 дней поисков удалось найти тело 72-летней Надежды Потаповой. Её искали сотрудники МЧС, полиции, курсанты ТВВИКУ и волонтёры.