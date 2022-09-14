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В Ишиме разыскивают 49-летнего мужчину, который ушел в лес

14 сентября 13:41
Фото: Фото "ЛизаАлерт"
В Ишиме разыскивают Пахатина Владимира Александровича, 1973 года рождения. По данным ПО «ЛизаАлерт», последний раз его видели 13 сентября, мужчина ушел в лес и домой не вернулся.

Приметы: рост 175 см, телосложение нормальное. Глаза карие, обрит налысо. В момент исчезновения 49-летний мужчина был одет в тёмно-синюю кофту, синюю футболку и штаны. Если вы его видели, позвоните по телефону 8 (800) 700-54-52.

Поисковые отряды отмечают, что осенью в лесах очень много грибников. В Тюменской области участились случаи пропажи людей, которые ушли в лес. Вчера «Наш город» сообщал, что через 9 дней поисков удалось найти тело 72-летней Надежды Потаповой. Её искали сотрудники МЧС, полиции, курсанты ТВВИКУ и волонтёры.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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