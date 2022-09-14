Устойчивое развитие коренных малочисленных народов РФ обсудят на форуме в Мурманске

Одним из основных приоритетов председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 гг. является развитие человеческого капитала в регионе, включая коренные народы Севера. Российская сторона уделяет особое внимание работе по поддержанию устойчивости и жизнеспособности народов Севера, продвижению мер по их адаптации к изменению климата, повышению благосостояния, здоровья, образования и качества жизни людей, обеспечению поступательного социально-экономического развития во всем регионе. Российская сторона инициировала проекты по цифровизации культурного и лингвистического наследия коренных народов Севера, развитию возобновляемых источников энергии, созданию международной арктической научной станции на безуглеродной энергии, в сфере биобезопасности в Арктике. Кроме того, Россия готовит проектные предложения по тематике традиционной медицины коренных народов и развития креативных индустрий в Арктике, прорабатывает инициативу создания «Цифровых музеев Арктики».