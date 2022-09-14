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УСТЭК приступила к поэтапному включению отопления в Тюмени

14 сентября 07:23
Фото: УСТЭК
Сегодня, 14 сентября, начался отопительный период 2022–2023 годов, соответствующее постановление подписано главой города Тюмени. УСТЭК приступает к поэтапному запуску теплоснабжения для нужд отопления и наладке режимов централизованной системы теплоснабжения.

В течение 6 дней в период с 14 по 19 сентября тепловая энергия будет поставлена во все микрорайоны города. Запуск производится только при наличии у потребителей технической готовности системы теплопотребления — наличия акта готовности системы отопления и паспорта готовности к ОЗП. График включения отопления размещен на сайте ao-ustek.ru.

«Система теплоснабжения Тюмени готова к началу отопительного сезона, за межотопительный период проведены гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые плановые мероприятия, профилактические работы на котельных, ревизия оборудования, капитальные ремонты и реконструкции», сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.

  • 14 сентября тепловая энергия в первую очередь поступит в дома, расположенные в районах Войновки, Восточного, до ул. Монтажников;
  • 15 сентября — районы Лесобаза, КПД, до ул. Холодильной;
  • 16 сентября — районы Зарека, центральной части города от ул. Холодильной до ул. Красина;
  • 17 сентября — районы МЖК, с 1 по 6 микрорайон, от ул. Монтажников до Мельникайте;
  • 18 сентября — районы Червишевского, Московского тр., от ул. Мельникайте до ул. Парковая;
  • 19 сентября — районы р-н Маяка, дома Обороны.
Фото: УСТЭК

Напомним, тюменские дома, социальные объекты, офисные здания, производственные помещения обеспечиваются теплом из нескольких источников. Одни подключены к централизованной системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, другие — от котельных. Свыше 3000 объектов снабжает тепловой энергией ТЭЦ-2 и свыше 4000 объектов — ТЭЦ-1.

Когда начинается отопительный сезон, ТЭЦ увеличивают тепловую нагрузку за счёт повышения объема сетевой воды и ее параметров, которая и является теплоносителем, транспортируемым по тепломагистралям к потребителю. С наступлением холодов повышается и температура теплоносителя, отпускаемого ТЭЦ.Если в летний период температура сетевой воды — 70 градусов С, то в период отопительного сезона может доходить до 150 градусов С.

#Новости#УСТЭК#Юлия Николаева#Город
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