УСТЭК приступила к поэтапному включению отопления в Тюмени

Когда начинается отопительный сезон, ТЭЦ увеличивают тепловую нагрузку за счёт повышения объема сетевой воды и ее параметров, которая и является теплоносителем, транспортируемым по тепломагистралям к потребителю. С наступлением холодов повышается и температура теплоносителя, отпускаемого ТЭЦ.Если в летний период температура сетевой воды — 70 градусов С, то в период отопительного сезона может доходить до 150 градусов С.