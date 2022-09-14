УСТЭК приступила к поэтапному включению отопления в Тюмени

В течение 6 дней в период с 14 по 19 сентября тепловая энергия будет поставлена во все микрорайоны города. Запуск производится только при наличии у потребителей технической готовности системы теплопотребления — наличия акта готовности системы отопления и паспорта готовности к ОЗП. График включения отопления размещен на сайте ao-ustek.ru.
«Система теплоснабжения Тюмени готова к началу отопительного сезона, за межотопительный период проведены гидравлические испытания тепловых сетей, необходимые плановые мероприятия, профилактические работы на котельных, ревизия оборудования, капитальные ремонты и реконструкции», сообщил технический директор УСТЭК Евгений Мурзин.
Напомним, тюменские дома, социальные объекты, офисные здания, производственные помещения обеспечиваются теплом из нескольких источников. Одни подключены к централизованной системе теплоснабжения от ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, другие — от котельных. Свыше 3000 объектов снабжает тепловой энергией ТЭЦ-2 и свыше 4000 объектов — ТЭЦ-1.
Когда начинается отопительный сезон, ТЭЦ увеличивают тепловую нагрузку за счёт повышения объема сетевой воды и ее параметров, которая и является теплоносителем, транспортируемым по тепломагистралям к потребителю. С наступлением холодов повышается и температура теплоносителя, отпускаемого ТЭЦ.Если в летний период температура сетевой воды — 70 градусов С, то в период отопительного сезона может доходить до 150 градусов С.