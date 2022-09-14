Успешные молодежные практики Ямала масштабируют на всю Россию

В 2023 и 2024 годах на конкурсной основе регионы получат федеральное финансирование на организацию работы с молодежью. Речь идет о создании системы непрерывного сопровождения и поддержки ребят, развитии инфраструктуры, разработке новых проектов, программах, услугах, повышении компетенций профильных специалистов и эффективности их работы.
Общая сумма поддержки составит 10 миллиардов рублей. Заявки на участие в программе от субъектов РФ будут принимать до 7 октября.
Разуваева выразила уверенность в том, что «Регион для молодых» — это качественный, существенный рывок для всей сферы молодежной политики, а также отличная зона роста для регионов.
«Субъекты занимают одну из важнейших ролей в нашей экосистеме: именно на этом уровне мы можем дотянуться до каждого молодого человека и важно, чтобы это касание было комплексным, актуальным, понятным для молодежи»,отметила Ксения Разуваева.
К слову, в основу федеральной программы лег успешный опыт Ямала. В округе уже несколько лет ведется работа в сфере молодежной политики — создание арт-резиденции, грантовая поддержка, открытие молодежных пространств в школах и ссузах.
«Приятно видеть, что ямальскую практику масштабируют на всю страну. Обязательно попробуем свои силы в новой федеральной программе — нам тоже ещё есть, куда стремиться. Уверен, такая поддержка выведет развитие молодёжной политики в регионах на совершенно новый уровень»,подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.
Накануне глава региона принял участие в заседании комиссии Госсовета по молодежной политике, которую он возглавляет. Мероприятие состоялось в подмосковном Сенеже. Участники обсудили ключевые проблемы, успешный опыт и динамику изменения вызовов и сложностей.
«Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много, где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер»,резюмировал Дмитрий Артюхов.
Программа «Регион для молодых» — это результат совместной работы Росмолодежи и комиссии Госсовета.