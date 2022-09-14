Успешные молодежные практики Ямала масштабируют на всю Россию

«Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много, где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер»,резюмировал Дмитрий Артюхов.