nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Успешные молодежные практики Ямала масштабируют на всю Россию

14 сентября 17:38
Фото: тг-канал Дмитрия Артюхова
Росмолодежь запускает программу комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых». Об этом заявила глава ведомства Ксения Разуваева.

В 2023 и 2024 годах на конкурсной основе регионы получат федеральное финансирование на организацию работы с молодежью. Речь идет о создании системы непрерывного сопровождения и поддержки ребят, развитии инфраструктуры, разработке новых проектов, программах, услугах, повышении компетенций профильных специалистов и эффективности их работы.

Общая сумма поддержки составит 10 миллиардов рублей. Заявки на участие в программе от субъектов РФ будут принимать до 7 октября.

Разуваева выразила уверенность в том, что «Регион для молодых» — это качественный, существенный рывок для всей сферы молодежной политики, а также отличная зона роста для регионов.

«Субъекты занимают одну из важнейших ролей в нашей экосистеме: именно на этом уровне мы можем дотянуться до каждого молодого человека и важно, чтобы это касание было комплексным, актуальным, понятным для молодежи»,отметила Ксения Разуваева.

К слову, в основу федеральной программы лег успешный опыт Ямала. В округе уже несколько лет ведется работа в сфере молодежной политики — создание арт-резиденции, грантовая поддержка, открытие молодежных пространств в школах и ссузах.

«Приятно видеть, что ямальскую практику масштабируют на всю страну. Обязательно попробуем свои силы в новой федеральной программе — нам тоже ещё есть, куда стремиться. Уверен, такая поддержка выведет развитие молодёжной политики в регионах на совершенно новый уровень»,подчеркнул губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Накануне глава региона принял участие в заседании комиссии Госсовета по молодежной политике, которую он возглавляет. Мероприятие состоялось в подмосковном Сенеже. Участники обсудили ключевые проблемы, успешный опыт и динамику изменения вызовов и сложностей.

«Важно направлять ресурсы для развития молодежной инфраструктуры в регионы России. Как правило, они получали финансовую поддержку по остаточному принципу, поэтому много, где видим существенный износ, это требует внимания. Сформулируем в ходе комиссии основные задачи, которые перед нами стоят в рамках подготовки Госсовета, чтобы у нас он носил прикладной, а не теоретический характер»,резюмировал Дмитрий Артюхов.

Программа «Регион для молодых» — это результат совместной работы Росмолодежи и комиссии Госсовета.

#Новости#Юлия Николаева#Политика
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25