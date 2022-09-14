Участок трассы Екатеринбург — Тюмень расширят до четырех полос к концу года

Федеральная трасса Екатеринбург — Тюмень станет четырехполосной до конца этого года на участке протяженностью более 30 километров. Кроме того, уже осенью будет запущен в работу новый участок автодороги, расположенный в Свердловской области. Об этом сообщил председателя правительства России Марат Хуснуллин.

По его словам, в 2021 году в эксплуатацию было введено порядка сорока километров автодороги. В планах на этот год завершить работу еще на 43 километрах трассы. Дорожники намерены обновить барьерные ограждения, реконструировать мосты и путепроводы через участки железной дороги. В перспективе — строительство надземных пешеходных переходов. «Работы по модернизации трассы Екатеринбург — Тюмень идут по плану», подчеркнул Хуснуллин. Федеральная автомобильная дорога Екатеринбург — Тюмень является основной между Тюменской и Свердловской областями. Ее протяженность составляет более 306 километров. Ранее «Наш Город» писал, что администрация Тюмени выделила более 740 миллионов рублей из городского бюджета на работы по проведения капитального ремонта дорожного полотна на улице Ленина. Аукцион по поиску подрядной организации был объявлен в начале сентября.