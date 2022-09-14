Тюменцы остались без автобусов из-за реконструкции трассы Тюмень — Омск

«Изменена схема движения маршрутных такси. Сейчас весь общественный транспорт идёт напрямую из Тюмени в Винзили, не забирая пассажиров с улицы Сосновой. Чтобы попасть в центр посёлка приходится либо такси вызывать, либо ехать через Тюмень на обратном автобусе, либо идти через лес», пояснили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.