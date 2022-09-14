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Тюменцы остались без автобусов из-за реконструкции трассы Тюмень — Омск

14 сентября 06:13
Фото: 1Mi
Жители тюменского муниципального образования Винзилинское и СНТ «Лесные зори» раскритиковали работы по реконструкции дороги Ялуторовск — Тюмень. По словам местных жителей, из-за дорожных работ на данный момент полностью закрыт главный въезд на уже существующую благоустроенную дорогу до поселка Винзили.

«Изменена схема движения маршрутных такси. Сейчас весь общественный транспорт идёт напрямую из Тюмени в Винзили, не забирая пассажиров с улицы Сосновой. Чтобы попасть в центр посёлка приходится либо такси вызывать, либо ехать через Тюмень на обратном автобусе, либо идти через лес», пояснили тюменцы в сообществе ЧС Тюмень.

По словам селян, данная дорога действовала на протяжении сорока лет. Три года назад ее реконструировали. Благоустроили пешеходные дорожки, отремонтировали автодорогу, а в этом году приняли решение о ликвидации.

«Зачем гробить существующую благоустроенную дорогу? Для чего её благоустраивали?», возмутились тюменцы.

Напомним, работа на Ялуторовском тракте ведутся в рамках в реконструкции автомобильной дороги федерального значения Р-402 Тюмень — Ялуторовск — Ишим — Омск. Проезжую часть трассы расширяют с двух до четырех полос движения для увеличения пропускной способности и безопасности дорожного движения. На данный момент работы идут на участке с 28-го по 39-й км.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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