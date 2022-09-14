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Тюменцы обнаружили опасный колодец-погреб рядом с детской площадкой

14 сентября 07:53
Фото: Тюмень-наш дом
Опасный городской погреб обнаружили на днях жители дома на улице Ватутина. Металлическая крышка колодца была открыта. И вряд ли это сделал его хозяин — по словам местных жителей, погреб затоплен водой. А это значит, что овощи и консервацию там никто не хранит.

«Ватутина 18/1 возле садика 123, вот такой колодец открыт, садик в двух шагах. Рядом детская площадка и вообще жилой район», сообщили горожане в сообществе ЧС Тюмень.

На данное сообщение оперативно отреагировали в администрации Тюмени. По словам чиновников, в настоящее время погреб закрыли и огородили сигнальной лентой. В течение дня специалисты заварят его в целях безопасности.

Ранее стало известно, что в Тюмени в погребе, расположенном в гараже, погиб мужчина. Тюменец задохнулся из-за токсичных ядов, скопившихся в яме, и отсутствия вентиляции.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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