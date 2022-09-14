Тюменцы обнаружили опасный колодец-погреб рядом с детской площадкой

«Ватутина 18/1 возле садика 123, вот такой колодец открыт, садик в двух шагах. Рядом детская площадка и вообще жилой район», сообщили горожане в сообществе ЧС Тюмень.
На данное сообщение оперативно отреагировали в администрации Тюмени. По словам чиновников, в настоящее время погреб закрыли и огородили сигнальной лентой. В течение дня специалисты заварят его в целях безопасности.
Ранее стало известно, что в Тюмени в погребе, расположенном в гараже, погиб мужчина. Тюменец задохнулся из-за токсичных ядов, скопившихся в яме, и отсутствия вентиляции.