Тюменским учителям не будут платить за уроки патриотизма

«Уроки составлены, конечно интересно и темы хорошие. Я думаю, что это хорошо скажется на наших учениках. Но для того, чтобы качественно провести это занятие, нужно приложить много усилий. Мы сейчас тоже еще учимся готовить такие уроки, а потому это занимает очень много времени. Но платить нам за это не хотят. Это огорчает», говорит другая учительница.