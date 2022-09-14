Тюменским учителям не будут платить за уроки патриотизма

Не все учителя Тюменской области обрадовались введению «Разговоров о важном» — уроков, проходящих каждый понедельник во всех школах страны. Занятия проходят по темам связанным с ключевыми аспектами жизни человека в современной России.
«Это дополнительный урок, а значит и дополнительная нагрузка. На этот урок приходится тратить свой выходной, а дополнительной платы нет никакой. Это ведь несправедливо!», считает тюменская учительница начальных классов, пожелавшая остаться анонимной.
В школах региона уже прошло два таких урока, первый был посвящен «Дню знаний», в ходе которого ученикам младших классов рассказывали о том, зачем нужно учиться и почему этот процесс на самом деле увлекателен. А старшеклассникам рассказывали об их успешных ровесниках, о том, что в жизни нет ничего невозможного и способах самореализации.
На втором уроке, согласно плану Министерства просвещения РФ, школьники обсудили тему «Наша страна — Россия», на третьем, которое состоится 19 сентября, — 165-летие со дня рождения К. Э. Циолковского.
«Уроки составлены, конечно интересно и темы хорошие. Я думаю, что это хорошо скажется на наших учениках. Но для того, чтобы качественно провести это занятие, нужно приложить много усилий. Мы сейчас тоже еще учимся готовить такие уроки, а потому это занимает очень много времени. Но платить нам за это не хотят. Это огорчает», говорит другая учительница.
Некоторые учителя сетовали на то, что в некоторых школах проведение «Разговоров» все же оплачивается. Но эта информация оказалась недостоверной.
Слухи развеяли в департаменте образования Тюменской области.
«Цикл занятий по понедельникам „Разговоры о важном“ не является дополнительной нагрузкой, это составная часть внеурочной деятельности (10 часов в неделю), которую проводят учителя для обучающихся с 1 по 11 класс. Оплата труда учителей осуществляется в соответствии с локальными актами образовательной организации», сообщил «Нашему городу» заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер.
А потому учителям придется адаптироваться к новым условиям, не рассчитывая на доплаты.
К тому же на сайте Минпросвета уже составлены подробные планы новых уроков с интерактивными презентациями и подробными сценариями. Причем они уже разделены и адаптированные под разные классы.
Также проведение «Разговоров о важном» — это возможность реализовать себя в качестве педагога. Среди учителей проводится конкурс на самый занимательный урок, победители которого могут получить призы.
Материалы, опубликованные властями являются лишь рекомендательными, а потому учитель имеет полное право вносить коррективы в проведение этих занятий, адаптируя их под свою аудиторию.
«Мне нравятся эти уроки. Считаю, что это отличная возможность узнать своих учеников получше. По задумке, такие занятия должны быть выстроены в формате диалога, в ходе которого дети не должны бояться высказывать свое мнение. А потому детям должно быть интересно в них учавствовать, а педагогу, который заинтересован своей работой, должно быть интересно попробовать себя в новой дисциплине», говорит учительница русского и литературы одной из тюменских школ.
К каждому занятию она основательно готовится, стараясь внести в его сценарий что-то свое. А потому она сама создает и ламинирует раздаточные материалы, которые останутся у ее учеников, а также подбирает к презентациям современную музыку, чтобы привлечь к уроку дополнительное внимание.
Она убеждена, что преподаватели, негодующие по поводу такого нововведения, не очень-то хотят работать учителем и с таким настроем в школе им не место.
Ранее «Наш город» выяснял, соблюдается ли в школах Тюменской области другое новое правило — торжественное поднятие флага в понедельник утром. В департаменте образование нам сообщили, что в каждой школе региона, действительно, в начале недели поют гимн и смотрят на взмывающийся ввысь флаг страны.