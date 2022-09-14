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Тюменским огнеборцам не доплатили десятки тысяч рублей за тушение ландшафтных пожаров

14 сентября 08:42
Фото: 1Mi
Тюменским огнеборцам не доплатили около 50 тысяч рублей за тушение лесных и ландшафтных пожаров. Нарушения выявила прокуратура Упоровского района — в ведомство соответствующее обращение направили сотрудники Упоровского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза».

По результатам расследования выяснилось, что пяти работникам авиабазы, принимавшим участие в тушении более 20 лесных и ландшафтных пожаров, не были произведены предусмотренные внутренними локальными актами предприятия доплаты.

Причиной невыплаты стало несвоевременное предоставление первичной отчетности. Прокуратура Упоровского района обязала руководство предприятия выплатить денежные средства огнеборцам. Кроме того, за нарушения закона директору Упоровского филиала ГБУ ТО «Тюменская авиабаза» был объявлен выговор.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени руководитель одной из фирм не выплачивал сотрудникам заработную плату в течение полугода. 60 работникам он задолжал более двух миллионов рублей. На мужчину заведено уголовное дело. В ближайшее время состоится суд.

#Новости#Валентина Бурнашева#Общество
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