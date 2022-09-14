Тюменским огнеборцам не доплатили десятки тысяч рублей за тушение ландшафтных пожаров

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени руководитель одной из фирм не выплачивал сотрудникам заработную плату в течение полугода. 60 работникам он задолжал более двух миллионов рублей. На мужчину заведено уголовное дело. В ближайшее время состоится суд.