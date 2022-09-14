Тюменские бизнесмены могут предложить свои проекты медучреждениям на новой площадке

Все началось с предложения молодого бизнесмена Никиты Скрябина, с которым он обратился к главе области не деловом завтраке, посвященного дню предпринимателя, в мае этого года.
Никита Скрябин занимается предпринимательской деятельностью в сфере здравоохранения, в том числе — оснащением лечебных учреждений в соответствии со стандартами Минздрава РФ, поставками медоборудования и расходных материалов. В планах молодого тюменского бизнесмена — высокотехнологичный проект в области телемедицины.
Эффективные механизмы коммуникации и взаимодействия с региональной системой здравоохранения жизненно необходимы всем предпринимателям, чья работа связана с этой отраслью, отметил Александр Моор.
«Для создания новой коммуникационной площадки мы решили использовать уже проверенный формат закупочных сессий, который показал свою эффективность при налаживании контактов между малым и средним бизнесом и крупными нефтегазовыми компаниями», — пояснил директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.
На новой площадке тюменские предприниматели смогут предложить учреждениям здравоохранения и региональному медицинскому сообществу свои товары и услуги, а также наметить и обсудить совместные инвестиционные и технологические проекты в формате государственно-частного партнерства. Встречи будут проходить один раз в шесть месяцев.
Напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства