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Тюменские бизнесмены могут предложить свои проекты медучреждениям на новой площадке

14 сентября 13:07
Фото: пресс-служба губернатора Тюменской области
Коммуникационную площадку для делового общения предпринимателей и руководителей медицинских учреждений создадут в Тюменской области по поручению главы региона Александра Моора. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Все началось с предложения молодого бизнесмена Никиты Скрябина, с которым он обратился к главе области не деловом завтраке, посвященного дню предпринимателя, в мае этого года.

Никита Скрябин занимается предпринимательской деятельностью в сфере здравоохранения, в том числе — оснащением лечебных учреждений в соответствии со стандартами Минздрава РФ, поставками медоборудования и расходных материалов. В планах молодого тюменского бизнесмена — высокотехнологичный проект в области телемедицины.

Эффективные механизмы коммуникации и взаимодействия с региональной системой здравоохранения жизненно необходимы всем предпринимателям, чья работа связана с этой отраслью, отметил Александр Моор.

«Для создания новой коммуникационной площадки мы решили использовать уже проверенный формат закупочных сессий, который показал свою эффективность при налаживании контактов между малым и средним бизнесом и крупными нефтегазовыми компаниями», — пояснил директор областного департамента инвестиционной политики и господдержки предпринимательства Антон Машуков.

На новой площадке тюменские предприниматели смогут предложить учреждениям здравоохранения и региональному медицинскому сообществу свои товары и услуги, а также наметить и обсудить совместные инвестиционные и технологические проекты в формате государственно-частного партнерства. Встречи будут проходить один раз в шесть месяцев.

Напомним, в 2013 г. с целью поддержки реализации инвестиционных проектов и создания новых инвестиционных возможностей был образован Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области». Фонд оказывает финансовую, инфраструктурную и информационно-консультационную поддержку субъектам малого и среднего предпринимательства

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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