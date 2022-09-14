Тюменские бизнесмены могут предложить свои проекты медучреждениям на новой площадке

На новой площадке тюменские предприниматели смогут предложить учреждениям здравоохранения и региональному медицинскому сообществу свои товары и услуги, а также наметить и обсудить совместные инвестиционные и технологические проекты в формате государственно-частного партнерства. Встречи будут проходить один раз в шесть месяцев.