Тюменка взыскала с регионального фонда капремонта более 600 тысяч рублей

Страховая компания выплатила тюменке ещё 118 000 рублей, но ущерб был рассчитан с учётом с учетом износа.
«После сильного дождя водой залило оставшуюся без кровли квартиру Татьяны. Потолок порыжел от разводов, обои отвалились, часть мебели разбухла от влаги, а на стенах появилась черная плесень»отметили в пресс-службе тюменских судов.
Сумма страховых выплат не покрыла все убытки Татьяны Б. Тогда тюменка подала иск к региональному фонду капремонта.
В конце июля «Наш город» сообщал, что в доме на улице Олега Антонова, 4 после ремонта появились трещины.