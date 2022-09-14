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Тюменка взыскала с регионального фонда капремонта более 600 тысяч рублей

14 сентября 12:15
Фото: 1Mi
В Тюмени суд частично удовлетворил иск Татьяны Б. к региональному фонду капитального ремонта. С организации взыскали 641 000 рублей материального ущерба за потоп во время ремонта дома на Геологоразведчиков, сообщает пресс-служба тюменских судов.

Страховая компания выплатила тюменке ещё 118 000 рублей, но ущерб был рассчитан с учётом с учетом износа.

«После сильного дождя водой залило оставшуюся без кровли квартиру Татьяны. Потолок порыжел от разводов, обои отвалились, часть мебели разбухла от влаги, а на стенах появилась черная плесень»отметили в пресс-службе тюменских судов.

Сумма страховых выплат не покрыла все убытки Татьяны Б. Тогда тюменка подала иск к региональному фонду капремонта.

В конце июля «Наш город» сообщал, что в доме на улице Олега Антонова, 4 после ремонта появились трещины.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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