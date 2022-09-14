Тюменка собирается требовать моральную компенсацию с больницы

«Спустя некоторое время мы сами поехали в больницу, где нам сказали что у мамы ишемический инсульт. Сейчас маме все хуже и хуже. Как врач, прижавший на место, не мог распознать инсульт? Зачем тогда такие молодые врачи нужны?» негодует тюменка.