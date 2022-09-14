Тюменка собирается требовать моральную компенсацию с больницы

По словам тюменки, у ее матери отнялась рука. Семья вызвала скорую помощь. Врач, приехавший из поликлиники дал женщине лекарство и уехал.
«Спустя некоторое время мы сами поехали в больницу, где нам сказали что у мамы ишемический инсульт. Сейчас маме все хуже и хуже. Как врач, прижавший на место, не мог распознать инсульт? Зачем тогда такие молодые врачи нужны?» негодует тюменка.
Кроме того, женщина намерена обращаться в департамент здравоохранения и подать исковое заявление на моральный ущерб.
«Наш город» связался с ведомством для разъяснения ситуации.
Нам объяснили, что в конце разговора диспетчер информирует пациента или вызывающего, что к ним будет направлена медик из поликлиники.
На вызов приезжает врач или фельдшер из поликлиники, проводит осмотр, оказывает помощь, назначает курс лечения либо проводит коррекцию лечения, дает рекомендации по изменению схемы базовой терапии. Выписывается рецепт, больничный лист, а при необходимости приглашает на дополнительное обследование в поликлинику.
«Отметим, что бригады скорой медицинской помощи не выдают документы, удостоверяющие временную нетрудоспособность, не выписывают рецепты, не назначают последующего лечения заболевания», сообщила пресс-секретарь департамента здравоохранения Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы жалуются на очереди за справкой в детский сад.