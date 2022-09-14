Тюменец всю ночь ждал бригаду скорой помощи

Тюменец недоволен долгим ожиданием скорой помощи. Пост с жалобой был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». К посту также был прикреплен скриншот, на котором видно, что первый вызов был в 23 часа. В 0:05 бригады еще не было.

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