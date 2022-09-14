nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Тюменец всю ночь ждал бригаду скорой помощи

14 сентября 06:14
Фото: 1Mi
Тюменец недоволен долгим ожиданием скорой помощи. Пост с жалобой был опубликован в социальной сети «ВКонтакте». К посту также был прикреплен скриншот, на котором видно, что первый вызов был в 23 часа. В 0:05 бригады еще не было.
Сюжет
Тюмень

«И это ночью, а днем через сутки приезжают? Прошло больше 2-х часов с первого звонка, а ответ один: бригада ещё не назначена, ожидайте. Мы еще ждем», возмущается пользователь сети.

«Наш город» связался с пресс-службой департамента здравоохранения.

Было разъяснено, что вызовы делятся по категориям срочности — экстренные и неотложные. Экстренные — это ситуации, когда есть угроза для жизни человека: например, нарушения дыхания, сознания, кровотечения. Вызов будет передан бригаде скорой помощи безотлагательно, время прибытия в пределах 20 минут с учетом транспортной загруженности.

«Приоритет в первую очередь — экстренные вызовы к пациентам, у которых угрожающее жизни или здоровью состояние: нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения, которые представляют угрозу жизни, внезапные кровотечения — угроза прерывания беременности или роды и другие опасные случаи», прокомментировала пресс-секретарь департамента здравоохранения Екатерина Климович.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы жалуются на очереди за справкой в детский сад.

Материалы по теме
В 50 километрах от Тюмени машина скорой помощи не проедет по дорогам без трактораВ Тюмени ночью пьяный водитель Lexus врезался в автомобиль скорой помощи
#Новости#Департамент здравоохранения#Скорая помощь#Тюмень#Больница#Тюменская область#Ложный вызов#Департамент здравоохранения Тюменской области#Мелиса Учунджю#Город
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25