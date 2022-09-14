Тюменец всю ночь ждал бригаду скорой помощи

«И это ночью, а днем через сутки приезжают? Прошло больше 2-х часов с первого звонка, а ответ один: бригада ещё не назначена, ожидайте. Мы еще ждем», возмущается пользователь сети.
«Наш город» связался с пресс-службой департамента здравоохранения.
Было разъяснено, что вызовы делятся по категориям срочности — экстренные и неотложные. Экстренные — это ситуации, когда есть угроза для жизни человека: например, нарушения дыхания, сознания, кровотечения. Вызов будет передан бригаде скорой помощи безотлагательно, время прибытия в пределах 20 минут с учетом транспортной загруженности.
«Приоритет в первую очередь — экстренные вызовы к пациентам, у которых угрожающее жизни или здоровью состояние: нарушения сознания, дыхания, системы кровообращения, которые представляют угрозу жизни, внезапные кровотечения — угроза прерывания беременности или роды и другие опасные случаи», прокомментировала пресс-секретарь департамента здравоохранения Екатерина Климович.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы жалуются на очереди за справкой в детский сад.