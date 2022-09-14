Тюменец осужден на 3 с половиной года за пьяную езду

Ленинский районный суд приговорил Евгения Харитонова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы, а также лишил прав на 2 года и 6 месяцев за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Подсудимый вину признал и дело было рассмотрено в особом порядке.

Как стало известно из материалов дела, 22 августа прошлого года, Харитонов, предварительно выпив горячительных напитков, сел за руль «Лифана» и поехал кататься по городу. Но его авто-вечеринке не суждено было продлиться долго. Пьяного водителя остановили сотрудники ГИБДД, которые обратили внимание на «интересное» состояние Евгения. Мужчина прошел процедуру медосвидетельствование, которое, ожидаемо, выдало его с потрохами. «Ранее гражданин уже привлекался к административной ответственности, но должных выводов для себя не сделал», сообщила «Нашему городу» начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД по Тюменской области Анжела Борисова. А потому водителя признали виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ и отправили на три с половиной года в колонию-поселение. Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени осужден 31-летний водитель такси, по вине которого погиб пассажир. Материалы по теме Под Тюменью пьяный пенсионер на квадроцикле протаранил забор В Тюмени ночью пьяный водитель Lexus врезался в автомобиль скорой помощи