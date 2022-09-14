Тюмень сковали пятибалльные пробки

Традиционно в пробке стоит Червшевский тракт (от школы № 69 до Московского тракта), улица Челюскинцев (от ТРЦ Па-На-Ма до Республики), Профсоюзная, Мориса Тореза. Затруднено движение на улицах Мельникайте (от Котовского до Республики). 50 лет Октября (от Одесской до Мельникайте), Первомайской (от Республики до Запольной).
По данным сервиса 2 ГИС, на данный момент в областной столице зарегистрированы пятибалльные пробки.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени с 19 по 22 сентября будут закрыты для проезда улицы Сакко (от Первомайской) и Водопроводная (от улицы Ванцетти). Данная мера принята в связи с проведением проведения промышленно-энергетического форума ТНF.