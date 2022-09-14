Тюмень сковали пятибалльные пробки

Традиционно в пробке стоит Червшевский тракт (от школы № 69 до Московского тракта), улица Челюскинцев (от ТРЦ Па-На-Ма до Республики), Профсоюзная, Мориса Тореза. Затруднено движение на улицах Мельникайте (от Котовского до Республики). 50 лет Октября (от Одесской до Мельникайте), Первомайской (от Республики до Запольной).