Судья по делу Виталия Бережного взяла самоотвод

В областном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийства Анастасии Муравьевой.
На сегодняшнем заседании потерпевшая сторона подала ходатайство об изменении территориальной подсудности, а судья по делу Бережного — Наталья Жукова, заявила, что хочет взять самоотвод. Они имеет на это право, согласно части 2 статьи 61 УПК РФ.
«В связи с заявленным самоотводом и для рассмотрения ходатайства потерпевшей об изменении территориальной подсудности, уголовное дело направлено председателю Тюменского областного суда (ст. 35 УПК РФ)», сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на заседании, запланированном на 13 сентября, адвокаты Виталия Бережного присутствовать не смогут. Мы узнали, в чем причина такой заминки.
Напомним, что 28 июля суд распустил коллегию присяжных заседателей из-за нарушения тайны совещательной комнаты.
Правоохранители предполагают, что по СМИ и Telegram-каналам разлетелась информация о вердикте присяжных. Ложная она или истинная — неизвестно до сих пор.