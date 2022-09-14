Судья по делу Виталия Бережного взяла самоотвод

В объединенной пресс-службе судов Тюменской области «Нашему городу» сообщили, что сегодня Виталию Бережному продлили срок заключения под стражей до 20 декабря текущего года. Также на заседании участниками были поданы два документа, после которых уголовное дело направили председателю Тюменского областного суда.

В областном суде продолжается процесс по уголовному делу в отношении Виталия Бережного, обвиняемого в убийства Анастасии Муравьевой. На сегодняшнем заседании потерпевшая сторона подала ходатайство об изменении территориальной подсудности, а судья по делу Бережного — Наталья Жукова, заявила, что хочет взять самоотвод. Они имеет на это право, согласно части 2 статьи 61 УПК РФ. «В связи с заявленным самоотводом и для рассмотрения ходатайства потерпевшей об изменении территориальной подсудности, уголовное дело направлено председателю Тюменского областного суда (ст. 35 УПК РФ)», сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службе судов Тюменской области. Ранее «Наш город» сообщал о том, что на заседании, запланированном на 13 сентября, адвокаты Виталия Бережного присутствовать не смогут. Мы узнали, в чем причина такой заминки. Напомним, что 28 июля суд распустил коллегию присяжных заседателей из-за нарушения тайны совещательной комнаты. Правоохранители предполагают, что по СМИ и Telegram-каналам разлетелась информация о вердикте присяжных. Ложная она или истинная — неизвестно до сих пор. «Наш город» уже рассказывал, почему на самом деле суду пришлось набирать новую коллегию. Материалы по теме Суд отменил оправдательный приговор тюменских присяжных по делу об убийстве Тюменские следователи накажут распространителя вердикта присяжных по делу Бережного Заседание по делу Бережного перенесли на завтра