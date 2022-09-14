Судья по делу Бережного взяла самоотвод, ветерану труда вручили 300 рублей

В Тобольске ветерану труда вручили к юбилею 300 рублей.
Накануне тоболячку пригласили в больницу. Ей вручили 300 рублей и сообщили, что на юбилей выделили 500 рублей (был удержан налог). По словам дочери, подобное отношение обидело ее маму.
В департаменте соцразвития «Нашему городу» сообщили, что в данном случае речь об инициативе организации. Выплата 300 рублей не связана с системой поддержки ветеранов ВОВ и жителям блокадного Ленинграда.
«Здоровья Вашей маме! Пусть не расстраивается из-за этого»отметила подписчица паблика «Типичный Тобольск» Ирина С.
Собаки умирают в клетках: в приюте «ЛесПаркХоза» выявлены нарушения.
Тюменская прокуратура проверила работу МКУ «ЛесПаркХоз» в части содержания и отлова бродячих собак. В ведомстве отметили, что к ним часто поступают жалобы от жителей Тюмени. Выявлен ряд нарушений в части ведения и хранения видеозаписей отлова животных и порядка отлова. Руслану Кухаруку было внесено представление, оно рассмотрено удовлетворено. Замдиректора МКУ «ЛесПаркХоз» привлечён к ответственности по ст. 2.3 КоАП. Ещё проводится проверка сообщений о жестоком обращении с животными при отлове.
Местные общественники провели своё расследование и выяснили, что в декабре 2021 года семь из 22 отловленных животных погибли.
Судья по делу Виталия Бережного взяла самоотвод.
В пресс-службе судов Тюменской области, сообщили, что 14 сентября Виталию Бережному продлили срок заключения под стражей до 20 декабря. Также на заседании участниками были поданы два документа, после которых уголовное дело направили председателю Тюменского областного суда. Процесс по уголовному делу об убийстве 8-летней девочки в Тюмени продолжается.
Сегодня потерпевшая сторона подала ходатайство об изменении территориальной подсудности, а судья по делу Бережного — Наталья Жукова, заявила, что хочет взять самоотвод. Они имеет на это право, согласно части 2 статьи 61 УПК РФ.
Напомним, что 28 июля тюменский суд распустил коллегию присяжных заседателей из-за нарушения тайны совещательной комнаты.