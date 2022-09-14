Судья по делу Бережного взяла самоотвод, ветерану труда вручили 300 рублей

Тюменская прокуратура проверила работу МКУ «ЛесПаркХоз» в части содержания и отлова бродячих собак. В ведомстве отметили, что к ним часто поступают жалобы от жителей Тюмени. Выявлен ряд нарушений в части ведения и хранения видеозаписей отлова животных и порядка отлова. Руслану Кухаруку было внесено представление, оно рассмотрено удовлетворено. Замдиректора МКУ «ЛесПаркХоз» привлечён к ответственности по ст. 2.3 КоАП. Ещё проводится проверка сообщений о жестоком обращении с животными при отлове.