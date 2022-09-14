Стоит ли ждать тюменцам бабье лето этой осенью?

По данным метеорологического сайта Gismeteo, всю неделю погода будет достаточно комфортной. Самый теплый день — 20 сентября, во вторник. На спад погода пойдет лишь к 22 сентября, в четверг. Все дни обещают быть солнечными, дождливой погоды не предвидится.
Напомним, тюменцы уже успели испугаться, потому что синоптики прогнозировали заморозки. Об этом также предупреждал Гидрометцентр. Для точности мы решили сравнить прогноз с другим погодным сайтом — сервисом «Яндекс.Погода».
Согласно их информации, все будни дни будет держаться стабильно теплая погода — от +17…+20 градусов. К выходным станет еще теплее, особенно в воскресенье — +23 градуса.
Горожане безумно рады выпавшей возможности хорошо провести выходные дни.
«Уже хотели отменить планы съездить на природу с семьей. Но, видимо, не придется ничего отменять» прокомментировал Данила М.
«Думала, что уже не будет хорошей солнечной погоды. Рада, что ошиблась. Люблю пору бабьего лета», высказала мнение Ольга Л.
«Не особо верится, что будет тепло», сомневается Леонид З.
Чтобы узнать, насколько погода соответствует народным приметам, оставленных нам предками, обратимся к народному календарю.
14 сентября в старину отмечали осенины. В это время был последний покос, крестьяне убирались и готовились к зиме. Уже были заметны первые признаки зимы. У нас же, наоборот, пока тепло и ясно.
«Семён лето провожает, бабье лето приглашает. Семь дней — бабье лето, вторые осенины», гласит народный календарь.
Что ж, здесь все совпало — тюменцы с нетерпением ждут наступления хорошей погоды.
Считалось, что если первый день бабьего лета будет ясным, то и вся осень будет теплая и ведренная. Бабье лето ненастное — осень сухая. Если все будет так, то горожанам можно начинать радоваться.
На следующий день, 15 сентября, люди наводили порядок на подворье. Они убирались во дворе и на территории дома. Думаем, тюменцы согласятся с тем, что генеральную уборку стоит провести сейчас, пока не стало совсем холодно.
В этот день изучали рябину, строя прогнозы на осень и зиму.
18 сентября крестьяне занимались сборами рябины, а также гадали, какая же погода будет зимой. Кроме того, этот день считался счастливым для гаданий и предсказаний. Как гадать? Наши предки советовали обратить внимание на количество рябины в лесу: если рябины много — осень будет дождливая, а если мало — сухая.
«Если листья на рябине пожелтели рано, осень будет ранняя и ранняя холодная зима», считали на Руси.
19 сентября люди ожидали начало морозов. День укоротился на 5 часов.
«Михаил заморозком землю прихватил», говорили крестьяне.
У нас же в этот день ожидается вполне неплохая погода, к морозам никто не готовится.
Спустя два дня наступали вторые осенины, так называемый Аспосов день — «Осенины прошли — прощайся с теплом».
Кроме того, крестьяне повсеместно убирали лук в течение недели (эта неделя так и называлась — луковая). Существовало поверье, что если испечь хоть одну луковицу раньше, чем весь лук не будет убран с огорода, то он посохнет. Интересно, огородники в этом году также бдительно будут следить за урожаем?
22 сентября — день осеннего равноденствия. Люди раньше говорили: «Сани вывози, зима впереди!»
Как ни странно, у нас в этот день будет похолодание. Ожидается +16 градусов.
На следующий день крестьяне занимались заготовкой рябины. Считалось, что много ягод на рябине предвещает суровую зиму.
В Федору (24 сентября) летняя пора заканчивается, а осенняя начинается. Тюменцев ждут осенние дожди и слякоть.
«Федора осенние грязи зачинает, не каждое лето до Федоры дотянет, даже бабье», думали в старину.
В народе считали, что с 26 сентября прекращается рост любых растений — «Корень не растет, а зябнет». «Дождь припадает к земле, ненастье на дворе». Люди занимались уборкой корневых овощей — картофеля, брюквы, морковки и хрена.
Последний день, который «прощается» с летом — 27 сентября. Наступают холода, заканчивается уборка, а животные уходят в спячку.
Если в этот день северный ветер, то лето будет теплое».
Увы, на сегодняшний день направление ветра неизвестно.
Чем теплее и суше будет на Ефимию, 29 сентября, тем позднее наступит зима. А также чем позднее наступит зима, тем слабее будут холода.
У вас есть возможность узнать, обманули ли нас народные приметы или все же в них что-то есть?