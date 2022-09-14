Стоит ли ждать тюменцам бабье лето этой осенью?

Кроме того, крестьяне повсеместно убирали лук в течение недели (эта неделя так и называлась — луковая). Существовало поверье, что если испечь хоть одну луковицу раньше, чем весь лук не будет убран с огорода, то он посохнет. Интересно, огородники в этом году также бдительно будут следить за урожаем?