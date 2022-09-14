Стало известно, как Круглая баня будет выглядеть после реконструкции. Смотрим рендеры

Напомним, данным проектом занимается компания, построившая Планетарий № 1 на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Идейным вдохновителем будущего тюменского планетария является инвестор Евгений Гудов.
Несколько лет назад баню на Ленина, 3 хотели снести. Однако, этого не произошло из-за неравнодушных жителей Тюмени. Они всеми силами отстаивали культурный памятник. Им даже пришлось оголиться, чтобы показать свое недовольство.
Протест завершился удачно — баню передумали сносить. На ее месте решили построить планетарий. Для реализации смелых научных желаний Евгений Гудов выбрал именно Ленинскую баню. Он отмечал, что это будет 16-метровый двухъярусный планетарий с помещением с метеоритом, галереей космических аппаратов и специальными лекционными пространствами.
Евгений поделился с нами рендерами данного проекта. Мы уточнили у Гудова, как будет выглядеть планетарий внутри. Он ответил, что часть работ уже есть.
«Планировки есть, дело осталось за рендерами», говорит инвестор.
Евгений рассказал, о том как именно планируется обустройство внутреннего пространства. На первом и втором этажах будут располагаться выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии. Там будут размещены технические объекты по тематике космоса. На третьем этаже — коворкинг и лектории.
«В консольном выступе будет располагаться кафе-библиотека», пояснил Гудов.
Инвестор добавил, что крыльцо было решено убрать.
«Так как изначально его не было, а там красивый аккуратный козырек», подчеркнул он.
«Наш город» также связался с архитектором и волонтером Екатериной Журавлевой. По словам девушки, Ленинская баня — уникальная для нашего города постройка. Кроме того, это практически единственный в Тюмени памятник конструктивизма (Круглая баня № 2 была построена в начале 1930-х годов. Зданий аналогичной формы в стране осталось всего три. Проект тюменской круглой бани принадлежит советскому архитектору, теоретику и лидеру ленинградского конструктивизма Александру Никольскому).
Тюменка Екатерина Журавлева является автором книги «Баня. Тюмень, ул. Ленина, 3». Данная книга состоит из множества необычных исторических фактов, касающихся бани.
«Городская баня в Тюмени — уникальный образец архитектуры авангарда, признанного во всем мире как важнейший вклад России в мировую культуру. Издание призвано привлечь внимание к объекту сегодня и способствовать сохранению его как значимого сооружения историко-культурного значения», написано в аннотации книжного издания.
Журавлева знает о том, что осенью уже планируется заходить на объект. Она отмечает, что были сложности с утверждением данного проекта.
«Несмотря на все сложности и испытания, которые сопутствовали этой истории, я рада, что проекту все же быть. Пусть не так быстро, как хотелось, но все же — это большое достижение. Продолжаю следить за развитием событий», поделилась мнением Екатерина.
На данный момент идет уточнение предметов охраны. Летом в Тюмень неоднократно приезжали специальные эксперты из Санкт-Петербурга, которым был доверен осмотр здания Ленинской бани.
Ранее Евгений говорил, что в этом году будут производиться противоаварийные работы и убрана пристройка, которая не является историческим памятником.
Что касается фамилии архитектора, подпись которого была найдена, то она наконец-то была установлена. Имя Анатолия Ладинского было указано в протоколе Заседания технического совета при Уральском областном управлении рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов строительного контроля от 16 июня 1930 года.
Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская каланча возвращает звание «белой башни». Два года назад в августе в пожарной каланче на улице Осипенко разгорелся пожар. Кусок горевшего шифера повредил саму«белую башню». В настоящий момент объект культурного наследия практически удалось восстановить.