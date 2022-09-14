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Стало известно, как Круглая баня будет выглядеть после реконструкции. Смотрим рендеры

14 сентября 01:36
Фото: Рендер предоставил Евгений Гудов
О том, что на месте Круглой бани на Ленина, 3, будет построен современный планетарий было известно уже давно. «Нашему городу» удалось выяснить, как будет выглядеть будущая постройка.

Напомним, данным проектом занимается компания, построившая Планетарий № 1 на набережной Обводного канала в Санкт-Петербурге. Идейным вдохновителем будущего тюменского планетария является инвестор Евгений Гудов.

Как так случилось, что на месте бани хотят строить планетарий?

Несколько лет назад баню на Ленина, 3 хотели снести. Однако, этого не произошло из-за неравнодушных жителей Тюмени. Они всеми силами отстаивали культурный памятник. Им даже пришлось оголиться, чтобы показать свое недовольство.

Протест завершился удачно — баню передумали сносить. На ее месте решили построить планетарий. Для реализации смелых научных желаний Евгений Гудов выбрал именно Ленинскую баню. Он отмечал, что это будет 16-метровый двухъярусный планетарий с помещением с метеоритом, галереей космических аппаратов и специальными лекционными пространствами.

Рендеры будущего научного пространства

Евгений поделился с нами рендерами данного проекта. Мы уточнили у Гудова, как будет выглядеть планетарий внутри. Он ответил, что часть работ уже есть.

Фото: Рендер предоставил Евгений Гудов

«Планировки есть, дело осталось за рендерами», говорит инвестор.

Евгений рассказал, о том как именно планируется обустройство внутреннего пространства. На первом и втором этажах будут располагаться выставочные пространства, связанные с тематикой астрономии. Там будут размещены технические объекты по тематике космоса. На третьем этаже — коворкинг и лектории.

«В консольном выступе будет располагаться кафе-библиотека», пояснил Гудов.

Инвестор добавил, что крыльцо было решено убрать.

«Так как изначально его не было, а там красивый аккуратный козырек», подчеркнул он.

Фото: Рендер предоставил Евгений Гудов

Мнение архитектора Екатерины Журавлевой

«Наш город» также связался с архитектором и волонтером Екатериной Журавлевой. По словам девушки, Ленинская баня — уникальная для нашего города постройка. Кроме того, это практически единственный в Тюмени памятник конструктивизма (Круглая баня № 2 была построена в начале 1930-х годов. Зданий аналогичной формы в стране осталось всего три. Проект тюменской круглой бани принадлежит советскому архитектору, теоретику и лидеру ленинградского конструктивизма Александру Никольскому).

Тюменка Екатерина Журавлева является автором книги «Баня. Тюмень, ул. Ленина, 3». Данная книга состоит из множества необычных исторических фактов, касающихся бани.

«Городская баня в Тюмени — уникальный образец архитектуры авангарда, признанного во всем мире как важнейший вклад России в мировую культуру. Издание призвано привлечь внимание к объекту сегодня и способствовать сохранению его как значимого сооружения историко-культурного значения», написано в аннотации книжного издания.

Журавлева знает о том, что осенью уже планируется заходить на объект. Она отмечает, что были сложности с утверждением данного проекта.

«Несмотря на все сложности и испытания, которые сопутствовали этой истории, я рада, что проекту все же быть. Пусть не так быстро, как хотелось, но все же — это большое достижение. Продолжаю следить за развитием событий», поделилась мнением Екатерина.

Когда начнется строительство объекта?

На данный момент идет уточнение предметов охраны. Летом в Тюмень неоднократно приезжали специальные эксперты из Санкт-Петербурга, которым был доверен осмотр здания Ленинской бани.

Ранее Евгений говорил, что в этом году будут производиться противоаварийные работы и убрана пристройка, которая не является историческим памятником.

Что касается фамилии архитектора, подпись которого была найдена, то она наконец-то была установлена. Имя Анатолия Ладинского было указано в протоколе Заседания технического совета при Уральском областном управлении рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов строительного контроля от 16 июня 1930 года.

Ранее «Наш город» писал о том, что тюменская каланча возвращает звание «белой башни». Два года назад в августе в пожарной каланче на улице Осипенко разгорелся пожар. Кусок горевшего шифера повредил саму«белую башню». В настоящий момент объект культурного наследия практически удалось восстановить.

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#Аналитика#Баня#Архитектура#Строительство#Тюмень#Улица Ленина#Россия#Круглая баня#Тюменская область#Ленина-кирова#Строительство и архитектура#Мелиса Учунджю
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