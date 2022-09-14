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Собаки умирают в клетках: в приюте «ЛесПаркХоза» прокуратура выявила ряд нарушений

14 сентября 02:17
Фото: 1Mi
Тюменцы часто жалуются на деятельность сотрудников «ЛесПеркХоза», осуществляющих отлов безнадзорных животных. В частности, горожане недовольны тем, что вместо агрессивных животных, ловцы забирают в приют того, кто попадется под ноги, а видеозаписи с этих отловов потом мистическим образом пропадают.

Эти и другие претензии, адресованные МКУ «ЛесПаркХоз», находят подтверждение в виде заключений расследований тюменской прокуратуры.

«B связи с поступившими обращениями граждан по поручению прокуратуры области прокуратурой г. Тюмени в текущем году проводились проверки МКУ „ЛесПаркХоз“, в ходе которых выявлен ряд нарушений в части ведения и хранения видеозаписей отлова животных, порядка отлова, а также порядка рассмотрения обращений граждан», рассказали «Нашему городу» в прокуратуре Тюменской области.

По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой главе города Руслану Кухаруку, было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

Претензии к этому приюту были и в Управлении ветеринарии по Тюменской области, сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности заместителя директора МКУ «ЛесПаркХоз» по части 4 статьи 2.3 Кодекса Тюменской области.

Также в прокуратуре сообщили, что по вопросу жестокого обращения с животными при их отлове ОП № 6 УМВД России по городу Тюмени проведена проверка. О ее результатах нас уведомят позже.

Общественники борются за жизнь собак

«Когда мы завершили общественные проверки содержания пожизненных, якобы агрессивных собак, то среди 176 агрессивных больше половины вообще не подходят к людям. Они не лают, а прячутся. Кто-то ещё контактирует, машет хвостом и подходит. Ни с кем из них не гуляют, кто-то сидит уже по 3-4 года, еле ходит либо не может встать. В прошлый раз инспекторы отметили у некоторых признаки заболеваний, сейчас этих животных нет. Куда они делись информацию не предоставляют», делится тюменский общественник на правах анонимности.

Дело в том, что еще с начала года общественники пытаются призвать сотрудников «ЛесПаркХоза» к ответственности.

Анализируя записи отловов еще прошлого года, они выяснили, что с 1 по 4 декабря местными ловцами были пойманы 22 собаки. Но четырех видеозаписей архиве приюта не оказалось, а на одной не был зафиксирован момент отлова.

«Мы также просматривали заявки на отлов и сравнивали их с фактом поимки. И вот, как у них все проходит: в заявке написано — стая из пяти собак. Сотрудники МКУ выезжают, стреляют наркозом в первого попавшегося пса и таким образом закрывают заявку. Одна собака вместо пяти! Был случай, когда наркозом и вовсе убили собаку», вспоминает общественник.

В приюте хватает поводов для проверок

Общественники выяснили, что в начале декабря, семь из тех 22 отловленных животных погибли. По их мнению, высокая смертность в приюте «ЛесПаркХоза» на Кедровой — это повод для отдельной проверки.

Также люди, которые забирали из этого приюта животных к себе домой, рассказывают, что у собак были атрофированы мышцы, они не могли нормально ходить, что доказывает факт того, что животных в этом приюте не выгуливают.

В нашем распоряжении оказались документы мартовской проверки, проводимой прокуратурой. По ее итогу, выяснилось, что в приюте недостаточно добросовестно протоколируют процесс отлова животных.

Фото: «НашГород»

К тому же в приюте не оказалось документов, подтверждающих, что все участники отлова прошли инструктаж и умеют подбирать дозировку обездвиживающего препарата, в «ЛесПаркХозе» также не оказалось.

Помимо проблем с приютом, к «ЛесПаркХозу» есть еще много вопросов, касательно их деятельности в городских лесах, а если говорить точнее, то на отсутствие деятельности.

Пока деревья незаконно вырубают недобросовестные застройщики, ведомство, ответственное за их сохранение, бездействует и даже не может назвать четких границ подконтрольных территорий.

Ранее «Наш город» рассказывал о скандале в ЖК «Горизонт», где местный застройщик втихую вырубает лес для строительства новых домов, на которые у него даже нет соответствующего разрешения.

#Новости#Приют безнадзорных животных#Смерть#Собаки#Собака#Животные#ЛесПаркХоз#Домашние животные#Алена Патрушева#Город
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