Собаки умирают в клетках: в приюте «ЛесПаркХоза» прокуратура выявила ряд нарушений

Эти и другие претензии, адресованные МКУ «ЛесПаркХоз», находят подтверждение в виде заключений расследований тюменской прокуратуры.
«B связи с поступившими обращениями граждан по поручению прокуратуры области прокуратурой г. Тюмени в текущем году проводились проверки МКУ „ЛесПаркХоз“, в ходе которых выявлен ряд нарушений в части ведения и хранения видеозаписей отлова животных, порядка отлова, а также порядка рассмотрения обращений граждан», рассказали «Нашему городу» в прокуратуре Тюменской области.
По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой главе города Руслану Кухаруку, было внесено представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.
Претензии к этому приюту были и в Управлении ветеринарии по Тюменской области, сотрудники ведомства привлекли к административной ответственности заместителя директора МКУ «ЛесПаркХоз» по части 4 статьи 2.3 Кодекса Тюменской области.
Также в прокуратуре сообщили, что по вопросу жестокого обращения с животными при их отлове ОП № 6 УМВД России по городу Тюмени проведена проверка. О ее результатах нас уведомят позже.
«Когда мы завершили общественные проверки содержания пожизненных, якобы агрессивных собак, то среди 176 агрессивных больше половины вообще не подходят к людям. Они не лают, а прячутся. Кто-то ещё контактирует, машет хвостом и подходит. Ни с кем из них не гуляют, кто-то сидит уже по 3-4 года, еле ходит либо не может встать. В прошлый раз инспекторы отметили у некоторых признаки заболеваний, сейчас этих животных нет. Куда они делись информацию не предоставляют», делится тюменский общественник на правах анонимности.
Дело в том, что еще с начала года общественники пытаются призвать сотрудников «ЛесПаркХоза» к ответственности.
Анализируя записи отловов еще прошлого года, они выяснили, что с 1 по 4 декабря местными ловцами были пойманы 22 собаки. Но четырех видеозаписей архиве приюта не оказалось, а на одной не был зафиксирован момент отлова.
«Мы также просматривали заявки на отлов и сравнивали их с фактом поимки. И вот, как у них все проходит: в заявке написано — стая из пяти собак. Сотрудники МКУ выезжают, стреляют наркозом в первого попавшегося пса и таким образом закрывают заявку. Одна собака вместо пяти! Был случай, когда наркозом и вовсе убили собаку», вспоминает общественник.
Общественники выяснили, что в начале декабря, семь из тех 22 отловленных животных погибли. По их мнению, высокая смертность в приюте «ЛесПаркХоза» на Кедровой — это повод для отдельной проверки.
Также люди, которые забирали из этого приюта животных к себе домой, рассказывают, что у собак были атрофированы мышцы, они не могли нормально ходить, что доказывает факт того, что животных в этом приюте не выгуливают.
В нашем распоряжении оказались документы мартовской проверки, проводимой прокуратурой. По ее итогу, выяснилось, что в приюте недостаточно добросовестно протоколируют процесс отлова животных.
К тому же в приюте не оказалось документов, подтверждающих, что все участники отлова прошли инструктаж и умеют подбирать дозировку обездвиживающего препарата, в «ЛесПаркХозе» также не оказалось.
Помимо проблем с приютом, к «ЛесПаркХозу» есть еще много вопросов, касательно их деятельности в городских лесах, а если говорить точнее, то на отсутствие деятельности.
Пока деревья незаконно вырубают недобросовестные застройщики, ведомство, ответственное за их сохранение, бездействует и даже не может назвать четких границ подконтрольных территорий.
Ранее «Наш город» рассказывал о скандале в ЖК «Горизонт», где местный застройщик втихую вырубает лес для строительства новых домов, на которые у него даже нет соответствующего разрешения.