Собаки умирают в клетках: в приюте «ЛесПаркХоза» прокуратура выявила ряд нарушений

«Когда мы завершили общественные проверки содержания пожизненных, якобы агрессивных собак, то среди 176 агрессивных больше половины вообще не подходят к людям. Они не лают, а прячутся. Кто-то ещё контактирует, машет хвостом и подходит. Ни с кем из них не гуляют, кто-то сидит уже по 3-4 года, еле ходит либо не может встать. В прошлый раз инспекторы отметили у некоторых признаки заболеваний, сейчас этих животных нет. Куда они делись информацию не предоставляют», делится тюменский общественник на правах анонимности.