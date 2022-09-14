С тюменской блокадницы удержали налог за подарок на праздник 9 Мая

Накануне тоболячку пригласили в больницу и вручая практически в торжественной обстановке 300 рублей сообщили, что на юбилей ей выделили 500 рублей. Но так как на 9 мая она получила подарок от больницы, из которого не был удержан налог, его вычли из этой денежной суммы.