С тюменской блокадницы удержали налог за подарок на праздник 9 Мая

В праздник бывшие коллеги, поздравив с юбилеем по телефону пенсионерку, сообщили, что подарок ей вручат в третьем квартале этого года. Но самое интересное произошло в день вручения подарка.
Накануне тоболячку пригласили в больницу и вручая практически в торжественной обстановке 300 рублей сообщили, что на юбилей ей выделили 500 рублей. Но так как на 9 мая она получила подарок от больницы, из которого не был удержан налог, его вычли из этой денежной суммы.
По словам дочери, такое отношение очень обидело ее маму.
«Вам не стыдно? Просто позор!»написала дочь юбилярши в сообществе [ТТ] Типичный Тобольск! [official page].
В комментариях под опубликованным постом возмущения автора тоболяки поддержали.
«Вы уточните, ей ещё декларацию 3 НДФЛ надо заполнить, на будущий год, отчитаться о полученных в подарок „миллионах“, иначе будет штраф, там что — то тысячи полторы, по-моему. У меня такая история со свекровью была», отметили с сарказмом горожане.
«Наш Город» обратился за разъяснением произошедшего инцидента в департамент социальной развития Тюменской области. В ведомстве заверили, что с подарков на юбилеи, Дни рождения и другие праздники, которые предоставляет департамент налоги получателям платить не нужно.
«В данном случае речь об инициативе отдельно взятой организации, которая не имеет отношения к региональной системе поддержки ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодно за счет средств областного бюджета ко Дню Победы ветеранам Великой Отечественной войны, включая жителей блокадного Ленинграда, предоставляется единовременная денежная выплата. При ее получении с ветеранов, естественно, никакая плата не берется. В этом году размер единовременной выплаты жителям блокадного Ленинграда составил 10 тысяч рублей»,пояснили в департаменте социального развития.
Учредителем областной клинической больницы № 3 является департамент здравоохранения Тюменской области. Ведомство контролирует деятельность медорганизаций. «Наш Город» направил в депздрав запрос. Официальные комментарии ожидаются.