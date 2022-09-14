Рубеж уборочной кампании в Тюменской области: один миллион тонн намолотого зерна

«Это впечатляющий результат. Он дает уверенность в том, что предприятия будут обеспечены необходимым сырьем, а животные кормами. В этом году уборочная кампания схожа с 2011 годом, когда нашим аграриям удалось достичь рекордных в постсоветский период показателей по урожайности и валовому сбору зерна. Окончательные итоги покажут, удастся ли эти показатели превзойти», пояснил Моор.