Рубеж уборочной кампании в Тюменской области: один миллион тонн намолотого зерна

Глава региона отметил, что это только половина, примерно столько же будет еще убрано.
«Это впечатляющий результат. Он дает уверенность в том, что предприятия будут обеспечены необходимым сырьем, а животные кормами. В этом году уборочная кампания схожа с 2011 годом, когда нашим аграриям удалось достичь рекордных в постсоветский период показателей по урожайности и валовому сбору зерна. Окончательные итоги покажут, удастся ли эти показатели превзойти», пояснил Моор.
Губернатора отметил огромный вклад тюменских тружеников села в обеспечение продовольственной безопасности земляков.
«Благодарю всех участников уборочной страды за упорный ежедневный труд, любовь к родной земле и выбранному делу, за веру в будущее нашего агропромышленного комплекса», сказал губернатор.
Отметим, агропромышленный комплекс Тюменской области продолжает уверенный рост, несмотря на негативные тенденции в экономике, вызванные санкциями запада. Высоким темпам развития сельхозпредприятий региона способствуют меры господдержки и инвестиции в сельское хозяйство области. ранее глава области заявил, что продовольственная безопасность Тюменской области обеспечена.
К слову, с 2022 по 2024 годы на поддержку агропромышленного комплекса в Тюменской области выделено в общей сложности 10,2 млрд рублей. Часть этих денег через программы субсидирования получат местные аграрии.