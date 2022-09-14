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Рубеж уборочной кампании в Тюменской области: один миллион тонн намолотого зерна

14 сентября 12:23
Фото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил работников регионального агропромышленного комплекса с достижением важнейшего рубежа уборочной кампании — намолот 1 миллион тонн зерна.

Глава региона отметил, что это только половина, примерно столько же будет еще убрано.

«Это впечатляющий результат. Он дает уверенность в том, что предприятия будут обеспечены необходимым сырьем, а животные кормами. В этом году уборочная кампания схожа с 2011 годом, когда нашим аграриям удалось достичь рекордных в постсоветский период показателей по урожайности и валовому сбору зерна. Окончательные итоги покажут, удастся ли эти показатели превзойти», пояснил Моор.

Губернатора отметил огромный вклад тюменских тружеников села в обеспечение продовольственной безопасности земляков.

«Благодарю всех участников уборочной страды за упорный ежедневный труд, любовь к родной земле и выбранному делу, за веру в будущее нашего агропромышленного комплекса», сказал губернатор.

Отметим, агропромышленный комплекс Тюменской области продолжает уверенный рост, несмотря на негативные тенденции в экономике, вызванные санкциями запада. Высоким темпам развития сельхозпредприятий региона способствуют меры господдержки и инвестиции в сельское хозяйство области. ранее глава области заявил, что продовольственная безопасность Тюменской области обеспечена.

К слову, с 2022 по 2024 годы на поддержку агропромышленного комплекса в Тюменской области выделено в общей сложности 10,2 млрд рублей. Часть этих денег через программы субсидирования получат местные аграрии.

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