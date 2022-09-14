Российские банки должны будут раскрывать все условия получения кешбэка

Как передает iz.ru, авторы инициативы отметили, что кредитные организации зачастую обращают внимания клиентов на определенные условия бонусных программ, например, на размере кешбека, не доводя до гражданина полную информацию о продукте.
Например, не полностью раскрываются предельный размер кешбэка за определенный период, максимальная и минимальная суммы покупки, с которых он будет начислен, пишут в письме ведомства. Там также подчеркивается, что раскрытие всех условий бонусов облегчит выбор между предложениями на рынке и позволит людям точнее понимать, на что они могут рассчитывать.