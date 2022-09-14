nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Российские банки должны будут раскрывать все условия получения кешбэка

14 сентября 09:14
Фото: pixabay.com
Центробанк и ФАС хотят выпустить рекомендацию банкам о том, что клиентам необходимо сообщать информацию о всех условиях по бонусным программам.

Как передает iz.ru, авторы инициативы отметили, что кредитные организации зачастую обращают внимания клиентов на определенные условия бонусных программ, например, на размере кешбека, не доводя до гражданина полную информацию о продукте.

Например, не полностью раскрываются предельный размер кешбэка за определенный период, максимальная и минимальная суммы покупки, с которых он будет начислен, пишут в письме ведомства. Там также подчеркивается, что раскрытие всех условий бонусов облегчит выбор между предложениями на рынке и позволит людям точнее понимать, на что они могут рассчитывать.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Сегодня, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
Вчера, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Сегодня, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Сегодня, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Сегодня, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Сегодня, 17:25