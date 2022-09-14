Российские банки должны будут раскрывать все условия получения кешбэка

Например, не полностью раскрываются предельный размер кешбэка за определенный период, максимальная и минимальная суммы покупки, с которых он будет начислен, пишут в письме ведомства. Там также подчеркивается, что раскрытие всех условий бонусов облегчит выбор между предложениями на рынке и позволит людям точнее понимать, на что они могут рассчитывать.